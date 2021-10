Ônibus vai levar vacina contra a Covid-19 a moradores de áreas vulneráveis em Fortaleza

A partir de quinta-feira (14), a campanha de vacinação contra a Covid-19 em Fortaleza passará a contar com o reforço do Ônibus da Vacina, por meio do qual moradores de territórios vulneráveis poderão ter acesso aos imunobiológicos.

A previsão é de que o veículo percorra 12 bairros da Capital cearense até o próximo dia 9 de novembro, atendendo até 400 pessoas por dia, de segunda a sábado.

A informação foi divulgada e detalhada nas redes sociais do prefeito Sarto Nogueira (PDT), na tarde desta segunda-feira (11).

O Ônibus da Vacina é uma ação da Cruz Vermelha Brasileira e já percorreu diversas capitais brasileiras.

"Com essa importante parceria, vamos ofertar o imunobiológico às pessoas que ainda não tiveram acesso", afirmou o prefeito na publicação.

Nas imagens da postagem é possível ver o ônibus adesivado por fora e equipado por dentro, com lavatórios e demais itens para higienização das mãos.

Novo lote de vacinas

Na manhã desta segunda um novo carregamento de imunizante da Pfizer contra a Covid-19 chegou ao Ceará. O governador Camilo Santana também publicou informação sobre a distribuição das 186 mil doses nas redes sociais.

"Boa notícia para a sequência da imunização dos cearenses. Mais 186.030 doses de vacinas contra a Covid chegam hoje ao Ceará. O lote da Pfizer será usado para aplicação da segunda dose, de acordo com o Ministério da Saúde, e tem previsão de chegada às 10h30", anunciou o governador.

Ainda em postagem, Camilo Santana falou sobre a celeridade da imunização no Estado. "Seguimos trabalhando firmes para vacinar nossa população o mais rápido possível. Uma ótima semana a todas e a todos!".