Obra pode causar desabastecimento de água em 78 bairros de Fortaleza e Caucaia; veja lista

Uma obra em uma adutora pode ocasionar a interrupção ou redução do fornecimento de água em 78 bairros (ver lista abaixo) de Fortaleza e Caucaia. As oscilações ocorrerão entre às 6h desta quarta-feira (16) e podem durar até as 8 horas do dia seguinte, quinta-feira (17).

A intervenção será feita pela Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh) para uma manutenção na adutora de água bruta que atende a Estação de Tratamento de Água Oeste (ETA Oeste), localizada em Caucaia, das 6h às 18h desta quarta.

Dessa forma, durante o período, alguns bairros atendidos pela estação poderão ter desabastecimento ou redução temporária na pressão da água. Conforme a Cogerh, após a conclusão do serviço, a distribuição de água será imediatamente normalizada.

No entanto, como o abastecimento funciona por pressão, áreas elevadas ou distantes da estação de tratamento de água poderão ter reestabelecimento total do equilíbrio do sistema até as 8h de quinta-feira (17).

A recomendação é que a população utilize água com moderação, privilegiando o consumo humano e as atividades essenciais.

Veja os bairros que poderão sofrer com falta ou redução de água em Fortaleza:

Alagadiço

Álvaro Weyne

Amadeu Furtado

Antônio Bezerra

Autran Nunes

Barra do Ceará

Bela Vista

Bomsucesso

Carlito Pamplona

Couto Fernandes

Cristo Redentor

Demócrito Rocha

Dom Lustosa

Farias Brito

Floresta

Henrique Jorge

Itaoca

Jacareacanga

Jardim Guanabara

Jardim Iracema

João XXII

Jockey Clube

Monte Castelo

Montese

Padre Andrade

Pan Americano

Parangaba

Parque Araxá

Parquelândia

Pirambu

Planalto Pici

Presidente Kennedy

Quintino Cunha

São Gerardo

Vila Ellery

Vila Velha

Veja os bairros que poderão sofrer com falta ou redução de água em Caucaia:

Araturi

Arianópoles

Barra Nova

Bom Jesus

Campo Grande

Camurupim

Capuan

Carrapicho

Centro de Caucaia

Cj Metropolitano

Curicaca,

Eldorado.

Grilo

Guajiru

Icaraí

Iparana

Itambé

Itapoã

Jandaiguaba

Jardim Icaraí

Jurema

Mestre Antônio

Metrópole Sul

Metrópole V

Mirambé

Nova Metrópole

Novo Pabussu

Pabussu

Pacheco

Padre Júlio Maria

Padre Romualdo

Parque Albano

Parque das Nações

Parque Guadalajara

Parque Leblon

Parque Potira

Parque Soledade

Planalto Caucaia

São Miguel

Sobradinho

Tabapuá

Vicente Arruda

Serviço

Para dúvidas ou informações, a Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) orienta aos clientes que entrem em contato com a companhia pelos canais de atendimento disponíveis, como a Central de Atendimento (0800.275.0195), o aplicativo Cagece App (disponível para Android e iOS) ou por meio da Gesse, assistente virtual que atende portal da companhia.