Nova campanha institucional da Unimed Ceará traz poeta Bráulio Bessa como protagonista

Nascido e criado na cidade de Alto Santo, município da Região do Vale do Jaguaribe, o poeta Bráulio Bessa reúne hoje uma legião de fãs, que ultrapassa as fronteiras do Nordeste. O artista é o protagonista da nova campanha institucional da Unimed Ceará para 2022.

A nova comunicação da operadora de planos de saúde tem como mote principal a frase “Cuidar bem é cuidar do nosso interior” e pretende aumentar o acesso à saúde aos moradores de macrorregiões do interior e reforçar um olhar mais próximo e diferenciado do Ceará como um todo, acompanhando investimentos no que tange à estrutura de rede, produtos e serviços.

O plano de mídia prevê ainda inserções na web e em veículos de comunicação de massa, como rádio, TV e jornal impresso, além de ações de marketing de influência e outras soluções, como a mídia outdoor.

“Estar cada vez mais perto dos cearenses. Esse tem sido o nosso propósito. Entendemos que o acesso à saúde é um direito de todos e é nosso papel se voltar para este público do interior, oferecendo a ele não só produtos e serviços, mas todo cuidado e atenção necessários. Descentralizar o nosso trabalho pelas macrorregiões do Estado tem sido nossa prioridade e um dos nossos maiores desafios que requer investimentos, que vão muito além da infraestrutura”, afirma o presidente da Unimed Ceará, Darival Bringel de Olinda.

Ainda segundo o gestor, a campanha vai priorizar a construção de novas clínicas de Atenção Integral à Saúde, como a que será ampliada em Fortaleza, no prédio onde funcionava a sede do antigo Ibeu Ceará, na rua Nogueira Acioli.

Diversas outras operações serão realizadas para abranger diferentes lugares em parcerias de grandes aliadas da Federação das Unimeds do Estado do Ceará, como na região do Vale do Jaguaribe, Crateús, Pecém e Centro Sul do Ceará.

“A Unimed Crateús, por exemplo, conta com um pronto atendimento (em expansão), que tem ampliado cada vez mais a sua atuação, beneficiando os nossos clientes daquela região. Em Limoeiro, o Hospital Vale do Jaguaribe (em expansão), também tem dado todo suporte e, além disso, aquele município conta ainda com a nossa Clínica de Atenção Integral à Saúde, com o foco no novo modelo assistencial de atuar na prevenção e promoção da saúde. Na região do Pecém, temos uma Policlínica que deve, em breve, ter sua estrutura ampliada. Foram iniciados ainda os trabalhos para a construção de um Hospital no Centro Sul do Ceará, na cidade do Iguatu”, afirma Darival.

A operadora quer construir uma cultura de cuidado integral, com o foco na prevenção e promoção da saúde, abrangendo igualmente questões físicas, emocionais e sociais, que afetam diretamente a qualidade de vida e bem-estar do paciente.

Fundada em 1985, a Unimed Ceará busca promover o Cooperativismo Médico por meio do fortalecimento de filiadas e prestação de serviços como Operadora de Plano de Saúde, com práticas sustentáveis e atendimento humanizado, facilitando o acesso de clientes em clínicas, hospitais e consultórios médicos em suas próprias cidades.

Continuamente, a operadora tem investido cada vez mais em tecnologia e inovação. A exemplo disso está a telessaúde, operada por uma equipe multidisciplinar e virtual. Na busca pelo “olho no olho”, através das telas, a cooperativa realiza práticas para que pacientes desenvolvam habilidades de autoconhecimento do seu corpo, de modo que saibam identificar doenças e priorizar o bem-estar.

Confira a ficha técnica da campanha:

Empresa: Unimed Ceará

Marketing: Dayana Silva, Larissa Macedo, Samyr Barbosa

Agência de Comunicação e Estratégia: Leme Digital (Fernanda Leitão, Humberto Queiroz, Jordânia Caetano, Joelma Sousa, Leonardo Leitão, Luiza Rocha, Monalisa Araújo)

Assessoria de imprensa: Caramelo Comunicação

Agência consultora de Branding: Casa Salô (Humberto Queiroz, Lívia Salomoni, Manú Fernandes, Robson Fernandez)

Figura pública: Bráulio Bessa

Assessoria da figura pública: Gustavo Lobo

Planejamento da campanha: Humberto Queiroz, Larissa Macedo, Luiza Rocha, Monalisa Araújo

Produtora de audiovisual: Criative Audiovisual

Direção audiovisual: Arthur Rodrigues

Direção de fotografia audiovisual: Uirá Dantas

Direção de produção audiovisual: Luana Caiubi e Renata Monte (Peixe Mulher)

Assistência de produção: Belchior Torres e Ellen Oliveira

Assistência de câmera: Insira Nome Aqui

Áudio: Lucas Sabino

Direção de arte e figurino: Cris Rodrigues

Marcas apoiadoras do figurino: Catarina Mina, Foca Off, MR2 Menswear, Pana, Parko, Tempo Chamado Tempo Maquiagem e cabelo: Netinho Nogueira