Motorista perde o controle da direção, bate no meio-fio e em poste, e tomba carro no bairro Cocó

Um motorista perdeu o controle da direção, bateu no meio-fio e em um poste, e tombou o carro na Avenida Antônio Sales, no bairro Cocó, na madrugada desta sexta-feira (30), em Fortaleza. A causa do acidente não foi informada.

Ele, que não teve idade e nome revelados, ficou com o rosto machucado e foi levado a uma unidade de saúde para receber os primeiros socorros.

A vítima — um homem de aproximadamente 50 anos — teve que ser retirada do veículo pelo porta-malas, com ajuda de equipes Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) do Corpo de Bombeiros.

Barulho forte

Na ocasião, a Autarquia Municipal de Trânsito (AMC) bloqueou um trecho da via para que as equipes pudessem realizar os trabalhos. No entanto, a área já foi liberada.

Imagens de câmeras de videomonitoramento registraram o exato momento do acidente, que aconteceu às 3h. De acordo com moradores, o barulho foi muito forte.