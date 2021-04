Morre Aracy Tavares, 1ª engenheira formada pela Universidade Federal do Ceará (UFC)

Aos 83 anos de idade, faleceu nessa segunda-feira (26) a engenheira civil Aracy Tavares de Andrade Furtado. A causa da morte não foi divulgada.

Primeira engenheira formada pela Universidade Federal do Ceará (UFC), em 1962, Aracy também foi pioneira como professora da antiga Escola de Engenharia.

As informações constam em nota de pesar divulgada pelo Centro de Tecnologia da UFC, responsável pelos cursos de graduação e pós-graduação em engenharias e arquitetura e urbanismo.

Segundo o comunicado, a engenheira atuou no Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), onde "teve participação decisiva no projeto e construção da Estrada do Algodão", na CE-060.

"Era a genitora do Professor Manuel Furtado, anterior pró-reitor de Assuntos Estudantis (gestão 2015-2019), falecido em 2019", complementa a nota.