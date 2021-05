Mondubim é o atual bairro de Fortaleza com mais óbitos por Covid-19

A distribuição geográfica das mortes por Covid-19 na Capital continua, em sua maioria, ocorrendo em regiões periféricas da cidade. Com uma população acima de 62 mil habitantes, o bairro Mondubim, na Regional V, é o que mais acumula óbitos pela infecção desde o início da pandemia, 221 no total.

Os dados são do último boletim epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), divulgado nesta sexta-feira (21).

Segundo o documento, foram confirmados 4.423 casos do coronavírus na população do bairro, que registra taxa de mortalidade de 354,9 para cada 100 mil habitantes.

Considerando este indicador, no entanto, o José Walter, também na Regional V, aparece em pior cenário epidemiológico. Com 203 mortes confirmadas até o momento, mas uma população bem inferior a do Mondubim - de 36.624 habitantes, a taxa de mortalidade local resulta em 554,3.

Já na análise por regional, a IV aparece com pior taxa de mortalidade desde o início da pandemia até hoje, de 373,3 segundo o documento. Na região, o bairro Parangaba concentra o maior número de mortes, com 144, e o Couto Fernandes o menor, 15 no total.

BAIRROS COM MAIS CASOS E ÓBITOS POR REGIONAL

Regional 1

Mais casos - Barra do Ceará, com 3.709

Mais óbitos - Barra do Ceará, com 207

Regional 2

Mais casos - Meireles, com 5.960

Mais óbitos - Aldeota, com 194

Regional 3

Mais casos - Antônio Bezerra, com 2.399

Mais óbitos - Bom Sucesso, com 142

Regional 4

Mais casos - Itaperi, com 3.360

Mais óbitos - Parangaba, com 144

Regional 5

Mais casos - Mondubim, com 4.423

Mais óbitos - Mondubim, com 221

Regional 6

Mais casos - Messejana, com 4.997

Mais óbitos - Messejana, com 147