Ministério da Saúde pagará por 139 leitos de UTI para pacientes com Covid-19 no Ceará

O Ministério da Saúde liberou R$ 6,6 milhões para financiar 139 leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) exclusivos para pacientes adultos com Covid-19 no Ceará. As ocupações serão custeadas por 90 dias, em 10 cidades cearenses.

A autorização foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União (DOU), nesta sexta-feira (12). O valor corresponde ao custo da manutenção destes leitos por apenas três meses, mas há possibilidade de renovação do repasse.

O recurso vem somente após colapso dos sistemas de saúde público e privado no Brasil, que enfrenta o momento mais crítico da pandemia do novo coronavírus diante da escalada de mortes e internações. No Ceará, nesta sexta-feira, 95,15% dos leitos de UTI adulto estão ocupados.

O Diário do Nordeste pediu detalhes sobre o financiamento ao Governo do Ceará e aguarda resposta.

A portaria prevê repasse retroativo referente ao primeiro trimestre deste ano para ressarcir os investimentos realizados integralmente pelos municípios e Estado. Nesta quinta-feira (11), o governador Camilo Santana (PT) decretou isolamento social rígido em todo o Ceará para tentar reduzir as superlotações em hospitais no Estado.

Em todo o País, o valor autorizado pelo MS foi de R$ 188,2 milhões para o financiamento de 3.965 leitos de UTI adultas e pediátricas em 21 estados.

Veja quais hospitais receberão o repasse no Ceará:

Barbalha: 10 para o Hospital Maternidade Santo Antônio (HMSA)

Brejo Santo: 7 para o Instituto Madre Tereza de Apoio a Vida (Imtavi)

Crateús: 10 para o Hospital São Lucas

Fortaleza: 6 para Hospital Walter Cantídio

Icó: 10 para o Hospital Regional de Icó Prefeito Walfrido Monteiro Sobrinho

Iguatu: 10 para o Hospital e Maternidade Dr. Agenor Araújo

Itapipoca: 17 para o Hospital Maternidade São Vicente de Paulo

Juazeiro do Norte: 20 para o Hospital Regional do Cariri

Sobral: 20 para o Hospital Regional Norte e mais 10 para Santa Casa da Misericórdia

Tauá: 10 para o Hospital Dr. Alberto Feitosa Lima