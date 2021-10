Mesmo sem definição sobre Carnaval, blocos de rua já ensaiam e se preparam para a festa em Fortaleza

Mesmo sem perspectivas sobre a festa de Carnaval em Fortaleza no próximo ano, blocos de rua e escolas de samba da Capital já iniciaram os ensaios com ritmistas, e se preparam para as possíveis comemorações do ano que vem.

Os grupos vêm se reunindo semanalmente, e de acordo com a prefeitura, os ensaios não estão proibidos, desde que observadas as regras sanitárias.

Com 22 anos de tradição, o Unidos da Cachorra, um dos mais conhecidos blocos de rua da cidade, já se organiza e ensaia com os músicos há dois meses. Eles se encontram semanalmente em um galpão no bairro Praia de Iracema, e vivem a expectativa de novas liberações para possibilitar as festas do ano que vem.

Para Júnior Brito, Mestre de Bateria do bloco Unidos da Cachorra, é preciso ainda esperar as definições da prefeitura acerca das liberações sobre o Carnaval. "O mais importante é a segurança, se não tiver Carnaval, a saúde é em primeiro lugar", diz.

Durante o ensaio, os participantes cumpriram o distanciamento social e usaram máscaras. Apenas Júnior Brito retirou a dele para passar instruções, mas a uma distância segura.

Flexibilização em eventos

O novo decreto que trata do enfrentamento à pandemia do coronavírus no Ceará divulgado na tarde deste sábado (30) traz novidades sobre a perspectiva de ampliação dos eventos realizados no Estado até o fim deste ano. De acordo com o texto, que está no Diário Oficial do Estado (DOE), o avanço da capacidade ocorrerá em quatro fases.

Legenda: Mestre de Bateria Unidos da Cachorra comanda o bloco há quatro anos Foto: Felipe Azevedo

Além da ampliação dos eventos por fase de 1º de novembro até 31 de dezembro, o novo decreto também autoriza pista de dança em eventos, "desde que seja em espaço reservado, acessível apenas para maiores de 12 anos, com esquema vacinal completo e que estejam utilizando máscara".

O texto deixa claro que a participação em eventos sociais está condicionada à comprovação de conclusão do esquema vacinal.