Média diária de mortes por Covid-19 em 2021 fica acima de 48 no Ceará

O número de pessoas mortas pelo Coronavírus no Brasil atinge dia após dia marcas impressionantes. No Ceará, a média móvel de mortes diárias é de 48,6, em 2021. Os números, divulgados no boletim epidemiológico semanal, publicado nesta sexta-feira (26) pela Secretaria do Estado (Sesa), consideram somente os primeiros meses do ano até 3 de abril último.

Se observado somente o mês de março, os números são ainda maiores. Com uma alta de 73,3%, foram registrados em março 89,5 óbitos por dia. O dia 26 daquele mês teve uma triste marca. Somente neste dia, 115 pessoas morreram de Covid no Ceará.

Janeiro e fevereiro tiveram 18,1 e 35,8 mortes diárias, respectivamente. O mês de fevereiro apresentou um aumento de 236,8% na média móvel, observando-se uma aceleração a partir do dia 19/02.

Nesses primeiros meses do ano, até 3 de abril, quase todos os municípios cearenses registram óbitos, totalizando 181. Ou seja, 98,4%.

Na plataforma IntegraSUS, os números atualizados às 9h26 desta sexta-feira (9) mostram que as mortes somam 15.278 no Ceará. Até ontem, havia 15.066 mortes no sistema.

Em um dia, foram acrescidos 212 óbitos confirmados. Nas últimas 24 horas, seis pessoas morreram em decorrência da doença.

Número de casos cai, mas mortes por Covid-19 crescem

No Ceará, foram confirmados 561.189 casos de Covid-19 até 03/04/2021. Em 2021, na Semana Epidemiológica 13 (28/03/21 a 03/04/21), foram confirmados 8.325 novas infecções e 536 óbitos (redução de 4,5% e 5,6%, respectivamente, ao registrado na SE 12).

Na análise de variação entre as SE 09/10 (28/02/21 a 13/03/21) e 11/12 (14/03/21 a 27/03/21), o interior do Estado, apesar de diferentes cenários entre as regiões, apresentou redução de casos e aumento de mortes por Covid-19 registrados (respectivamente 24,1% e 46,7%).

Na mesma análise, a Capital apresentou redução de casos e aumento de óbitos registrados (30,5% e 19,4%, respectivamente).

Regiões (até 3 de abril)

Na Região de Saúde de Fortaleza, foram confirmados 5.707 casos novos (redução de 2,9%) e 334 óbitos (aumento de 7,1%).

Na região Norte, 854 casos redução de 16,4%) e 93 óbitos (aumento de 17,7%).

No Cariri, foram 525 casos (redução de 23,7%) e 55 óbitos (aumento de 19,6%).

No Litoral Leste, 754 casos (aumento de 12,5%) e 34 óbitos (aumento de 13,3%).

No Sertão Central, 395 casos (aumento de 5,1%) e 19 óbito (aumento de 46,2%).