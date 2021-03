Maranguape atinge 100% da taxa de ocupação de leitos da rede pública hospitalar nesta terça (16)

Os leitos de enfermaria e de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) atingiram 100% da taxa de ocupação nas unidades de saúde públicas em Maranguape, localizado na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). A informação é da plataforma IntegraSUS, com dados da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), e foi divulgada nesta terça-feira (16) às 7h05.

Ao todo, o município está prestando assistência para 44 pessoas infectadas pela Covid-19, número quase três vezes maior do que o esperado pela Prefeitura de Maranguape, afirmou o chefe do Executivo municipal, Átila Câmara. "Nosso limite era de 15 pacientes para a Covid-19 e, agora, estamos com 44 pacientes", disse em um vídeo publicado nas redes sociais na noite desta segunda-feira (15).

O prefeito ainda pediu a população que reforçassem os cuidados contra o coronavírus, como isolamento social e higiene, já que o cenário estadual também é crítico. No total, 92,47% das UTIs e 80,02% das enfermarias estão ocupadas no Ceará, segundo o boletim IntegraSUS da manhã desta terça.

"Com a UTI lotada. Todos os nossos pontos de oxigênio fornecendo oxigênio para a população. E nós sabemos que, apesar de todo o esforço, boa equipe que existe no hospital e do bom gerenciamento, o hospital tem um limite. Limite de insumos e de receber insumos das empresas contratadas. E é sabido que o Governo do Estado está com dificuldade em seus leitos", alertou o prefeito.

Câmara inda lembrou que as previsões dos especialistas apontam que até o dia 22 de março o Estado viverá o pico da segunda onda da pandemia.



A rede pública de atendimento hospitalar da cidade é formada pelor e pela

Ao todo, 7.563 pessoas já foram contaminadas pelo novo coronavírus em Maranguape, sendo que 141 dessas faleceram devido à doença. A taxa de letalidade da Covid-19 no município é 1,9%, conforme dados do IntegraSUS fornecidos até às 16h39 desta segunda.