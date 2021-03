Mais de 83 mil pessoas em Fortaleza já receberam as duas doses da vacina contra a Covid, indica SMS

Novo balanço da vacinação contra a Covid-19 em Fortaleza indica que 83.690 pessoas — entre trabalhadores da saúde e idosos com mais de 75 anos — já receberam as duas doses do imunizante contra a doença. A informação foi divulgada por Erlemus Soares, coordenador da Rede de Atenção Primária e Psicossocial da Secretaria Municipal da Saúde, em transmissão ao vivo na manhã desta terça-feira (16).

Ao todo, 161.584 pessoas nos perfis do grupo prioritário foram vacinadas com a primeira dose, conforme Erlemus. Ele destacou que a imunização continua ocorrendo no Centro de Eventos para quem perdeu alguma aplicação do imunizante.

"Se você já tiver sido chamado e tenha perdido por algum motivo, você pode comparecer ao Centro de Eventos. "Lá, será confirmado se você realmente tinha um agendamento anterior, e será aplicado tanto a D1 quanto a D2 se for o caso"

O coordenador ressaltou também o funcionamento das salas de vacinação nos Cucas Barra do Ceará e Mondubim. As unidades recebem idosos para aplicação da primeira ou da segunda dose.

Pausa nos serviços de drive-thru

A SMS também divulgou parada nos serviços de drive-thru dos shoppings RioMar Kennedy e Papicu e na Arena Castelão em razão do prazo para que o reforço da vacina seja ministrado. "Estamos agora esperando dar o prazo correto da segunda dose dos idosos que estão cadastrados no Vacine Já na modalidade drive", afirmou. Ao longo da semana, segundo ele, as datas da aplicação do reforço serão anunciadas.

Ampliação de leitos

Erlemus destacou que, nos últimos dez dias, a Prefeitura abriu 150 novos leitos exclusivos para atendimento de pacientes de Covid-19. De acordo com ele, a entrega totaliza 759 novos leitos durante a segunda onda da doença no município. "A Prefeitura de Fortaleza tem feito um esforço enorme [...]. A gente tem conseguido avançar nesses leitos", pontuou.

O coordenador da SMS, contudo, reforçou a necessidade de seguimento dos protocolos de saúde por parte da população. "Não é momento de relaxar, é um momento sério. Precisamos que os fortalezenses façam adesão ao isolamento social", frisou, incluindo que cuidados como uso da máscara e higienização das mãos são necessários.

VACINÔMETRO NO CEARÁ | COVID-19