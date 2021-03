Idosos que perderam vacinação contra a Covid têm nova chance para receber o imunizante em Fortaleza

Em Fortaleza, idosos acima de 75 anos que faltaram à data de agendamento da vacinação contra a Covid-19, da primeira ou segunda dose, terão nova chance de receber o imunizante. O cronograma para aplicação do imunizante no formato drive-thru ocorrerá das 9h às 17h desta segunda-feira (15) no Centro de Eventos do Ceará.

Conforme a Secretaria Municipal da Saúde (SMS), o idoso precisa levar a comprovação do agendamento prévio e de residência, além de documento de identidade com foto e CPF.

Já as pessoas com mais de 90 anos podem procurar o equipamento mesmo que não tenham feito a marcação da vacina, munidos de comprovante de endereço, cadastramento e documentos pessoais.

Vacinação em drive-thru

"Os drives dos Shoppings RioMar Kennedy, RioMar Fortaleza e Arena Castelão seguem com a estrutura montada, desde o último fim de semana, aguardando novos agendamentos para aplicação de vacinação. Novas marcações serão realizadas quando houver demanda de idosos que atingiram o prazo mínimo da segunda dose", disse a Pasta, em nota.

Ainda nesta segunda-feira, das 8h às 17h, a SMS garante que segue executando a vacinação domiciliar de idosos acima de 75 anos.

As salas de acolhimento dos Cucas Jangurussu, Mondubim, José Walter e Barra do Ceará também continuam ativas, aplicando a primeira e a segunda dose da vacina para os idosos agendados e direcionados às unidades.