Mais de 229 mil doses da Pfizer e CoronaVac serão entregues ao Ceará nesta sexta-feira (13)

O Ceará deve receber ainda nesta sexta-feira (13) mais duas remessas de vacinas contra a Covid-19. Ao todo, serão 229.280 doses, sendo 140.360 da CoronaVac e outras 88.920 da Pfizer. A informação foi compartilhada pelo governador Camilo Santana via redes sociais.

Conforme o gestor, o primeiro lote do dia desembarcará no Aeroporto de Fortaleza às 12h com as doses da CoronaVac. O segundo, contendo o imunizante da Pfizer, está marcado para 15h35.

"As doses da CoronaVac serão utilizadas para D1 e D2, enquanto a Pfizer deverá ser aplicada para D1. Seguimos na luta para imunizar todos os cearenses o mais rápido possível", disse o governador.

Legenda: Imunizantes serão usados para aplicação de D1 e D2 Foto: Reprodução/Instagram

Lote anterior

O último volume enviado pelo Ministério da Saúde ao Ceará chegou na última quarta-feira (11). Foram 54.990 doses da Pfizer e 43 mil da AstraZeneca.

Em Fortaleza, nascidos em 2000 e até março de 2001 começaram a ser vacinados nesta sexta-feira (13). A Prefeitura divulgou as listas de agendamento até o próximo domingo (15).