Mais de 120 bairros de Fortaleza terão abastecimento de água interrompido nesta quarta (28)

A Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) interromperá temporariamente, nesta quarta-feira (28), o abastecimento de água em Fortaleza e cinco cidades da Região Metropolitana. O serviço deve ser retomado às 16h da quarta, mas pode demorar 48 horas para a voltar ao equilíbrio em algumas localidades.

A interrupção do fornecimento ocorrerá para manutenção na Estação de Tratamento Gavião, além de otimização do macrossistema de água tratada. Esse trabalho consiste do injetamento parcial de uma nova linha adutora, com 1.600 milímetros (mm) de diâmetro. Além de Fortaleza, o serviço será afetado em Caucaia, Eusébio,

De acordo com a Cagece, o retorno da distribuição da água se dará após o fim dos trabalhos, mas alguns locais poderão sentir apenas pressão baixa na rede. A água chegará mais rapidamente às regiões centrais, dado que o sistema funciona por pressão. Áreas mais elevadas poderão demorar mais a ter os serviços restabelecidos.

Veja os bairros afetados

Fortaleza

Aerolândia, Aeroporto, Alagadiço, Aldeota, Alto Alegre, Alto da Balança, Álvaro Weyne, Amadeu Furtado, Ancuri, Antônio Bezerra, Aracapé, Autran Nunes, Barra do Ceará, Barroso, Bela Vista, Benfica, Boa Vista, Bom Futuro, Bom Jardim, Bom Sucesso, Cais do Porto, Cajazeiras, Cambeba, Canindezinho, Carlito Pamplona, Castelão, Centro, Cidade 2000, Cidade dos Funcionários, Coaçu, Cocó, Couto Fernandes, Conjunto Ceará, Conjunto Palmeiras, Cristo Redentor, Curió, Damas, De Lourdes, Demócrito Rocha, Dias Macedo, Dionísio Torres, Dom Lustosa, Edson Queiroz, Elizabete II, Eng. Luciano Cavalcante, Farias Brito, Fátima, Floresta, Genibaú, Granja Lisboa, Granja Portugal, Guajeru, Guararapes, Henrique Jorge, Itaperi, Itaoca, Jacareacanga, Jangurrussu, Jardim América, Jardim Cearense, Jardim das Oliveiras, Jardim Guanabara, Jardim Iracema, João XXII, Joaquim Távora, Jóquei Clube, José Bonifácio, José de Alencar, Lagoa Redonda, Lot. Cidade Verde, Manuel Dias Branco, Maraponga, Meireles, Messejana, Mondubim, Monte Castelo, Montese, Moura Brasil, Mucuripe, Novo Mondubim, Padre Andrade, Pan Americano, Papicu, Parangaba, Parque Araxá, Parque Dois Irmãos, Parque Iracema, Parque Manibura, Parque Santa Rosa, Parque São José, Parquelândia, Parreão, Paupina, Pedras, Pirambu, Planalto Ayrton Senna, Planalto Pici, Praia de Iracema, Praia do Futuro I e II, Prefeito José Walter, Presidente Kennedy, Presidente Vargas, Quintino Cunha, Residencial dos Escritores, Residencial Luiz Gonzaga, Rodolfo Teófilo, Sabiaguaba, Salinas, Santa Maria, São Bento, São Gerardo, São João do Tauape, Sapiranga, Serrinha, Sítio São João, Vicente Pinzon, Vila Betânia, Vila Ellery, Vila Peri, Vila Manuel Sátiro, Varjota, Vila União, Vila Velha.

Caucaia

Araturi, Arianópolis, Barra Nova, Bom Jesus, Campo Grande I e II, Camurupim, Carrapicho, Centro de Caucaia, Conjunto Eldorado, Conjunto Metropolitano, Conjunto Nova Metrópole, Curicaca, Esplanada do Araturi, Guajiru, Grilo, Icaraí, Iparana, Itambé, Itapoã, Jandaiguaba, Jardim Icaraí Marechal Rondon, Metrópole V, Novo Pabussu, Pabussu, Pacheco, Padre Júlio Maria, Padre Romualdo, Parque Albano, Parque das Nações, Parque Guadalajara, Parque Leblon, Parque Potira, Parque Soledade, Planalto Caucaia, São Miguel, Sobradinho, Tabapuá, Vicente Arruda, l Mestre Antônio.

Eusébio

Amador, Autródromo, Baixa Grande, Centro, Cidade Alpha, Coaçu, Coite, Encantada, Guaribas,Jabuti Eusébio, Jacundá, Laoginha, Mangabeira, Novo Portugal, Olho D’água, Parnamirim Parque Havia, Pires Façanha, Precabura, Santo Antônio, Tamatanduba, Timbu, Urucunema, Vereda Tropical.

Itaitinga

Alto do Bode, Barrocão, Caracanga, Dom Pedro, Gererau, Jabuti Itaitinga, Luiza Távora, Salgado, Taveira, Pedras.

Maracanaú

Acaracuzinho, Alto Alegre, Alto da Mangueira, Bandeirantes, Boa Vista, Centro de Maracanaú, Cidade Nova, Colônia Antônio Justa, Coqueiral, DI2000, Jaçanau, Jardim Jatobá, Jardim das Serras, Jari, Jenipapeiro, Jereissate I, II, Luzardo Viana, Mucunã, Novo Maracanaú, Novo Oriente, Nova Vida, Olho d’água, Pajuçara, Piratininga, Residencial Maracanaú I e II (Cagado), Siqueira II e Tijuca.

Pacatuba

Bom Futuro, Jereissate III, Macacos, Morada Buquês, Morada da Boa Vizinhança I e II, Morada das Pétalas, Planalto Benjamin, Orgulho do Ceará e Vila das Flores.