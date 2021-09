Le’Loyn Parfums celebra um mês de atuação no Iguatemi com descontos exclusivos

Com um mês de atuação no Shopping Iguatemi, a perfumaria de luxo Le'Loyn Parfums segue promovendo acesso às melhores fragrâncias. De hoje (17) até domingo (19), todas as lojas físicas da marca estarão com descontos inéditos. Entre os produtos selecionados estão itens de marcas como Bvlgari, Hollister, Tommy Hilfiger, Montblanc, Hermes, Carolina Herrera e outras. O valor dos descontos pode chegar a 60%. A loja está localizada no Piso L1 na expansão do shopping.

Os preços valem tanto para a loja do Iguatemi quanto para a maison, localizada na rua Leonardo Mota, 2450. De acordo com Iuri Lamartine, diretor de marketing da empresa, o atendimento via WhatsApp e Instagram (@leloynparfums) estarão ativos durante todo o período de promoção.

A loja da Le'Loyn vem superando as expectativas de vendas, explica Iuri. Além disso, a sede da marca completará um ano de atuação no próximo mês de outubro.

"O mercado de Fortaleza necessitava de inovações no segmento (de perfumaria de luxo). A Le'Loyn chegou para dar uma sacolejada no cenário local. Os frutos da ousadia estão sendo colhidos através de marcas exclusivas e a excelência no atendimento", explica Iuri.

Outro ponto de destaque é que a Le'Loyn possui venda exclusiva de marcas renomadas como Sisley, Creed, Amouage e Memo. No portal oficial da empresa, além dos perfumes, estão disponíveis produtos de maquiagem e tratamentos de beleza, como também kits completos para os clientes.

Legenda: A Le’Loyn Parfums conta com extenso catálogo de marcas Foto: Divulgação

Curiosidades

A Le'Loyn Parfums é a maior perfumaria seletiva do shopping Iguatemi. Seu mix de produtos varia de R$ 24,90 até R$ 10.000,00, sendo uma perfumaria para todos os públicos e as compras na loja podem ser feitas em até 10x sem juros.

Loewe

Loewe traz a elegância espanhola e nobreza nos seus materiais. Comodidades: pagamento em até 10x, entrega em todo o Brasil.

Tommy Hilfiger

A Tommy Hilfiger é uma das marcas de lifestyle mais famosas do mundo e é reconhecida internacionalmente por celebrar a essência do estilo cool clássico americano. As fragrâncias da marca americana estão disponíveis na Le'Loyn. Comodidades: pagamento em até 10x, entrega em todo o Brasil

Carolina Herrera

A marca é conhecida e reconhecida mundialmente pela sua icônica elegância transmitida em cada novo produto criado, seja no universo da moda, da perfumaria ou da beleza e cuidados pessoais. Comodidades: pagamento em até 10x, entrega em todo o Brasil.

Alguns itens promocionais, nos dias 17, 18 e 19 de setembro (confira as marcas participantes nas lojas)

Calvin Klein CK Be 100ml | De R$ 379,00 por R$ 299,00

Animale Sexy EDP 100ml | De R$ 476,00 por R$ 369,00

Calvin Klein Eternity Flame For Men 30ml | De R$ 296,00 por R$ 251,16

Royal Marina Marina Diamond EDP 50ml | De R$ 408,00 por R$ 329,00

212 Men Nyc EDT 200ml | De R$ 709,00 por R$ 599,00

Serviço

Promoção na Le'Loyn Parfums

A partir de hoje (17), até domingo (19)

Promoções de até 60% em todas as lojas físicas da marca

Instagram: @leloynparfums

Whatsapp: (85) 9 86098272

Loja Iguatemi: Le´Loyn Iguatemi, Piso L1, próxima a Zara

Sede: Le´Loyn Maison - Rua Leonardo Mota, 2450

Portal: leloynparfums.com.br