Jovem de 20 anos tem bebê em banheiro público na Beira Mar de Fortaleza

A jovem Diana Pereira, de 20 anos, contou com a ajuda de duas enfermeiras obstetras para dar à luz ao filho Wendel Miguel, que chegou ao mundo de uma forma nada convencional, em um banheiro público na avenida Beira Mar, em Fortaleza.

Diana entrou em trabalho de parto nessa quinta-feira (21) dentro de um equipamento da Prefeitura de Fortaleza na avenida. A história viralizou em perfis nas redes sociais e foi compartilhada pelo prefeito Sarto Nogueira nesta sexta-feira (22).

O bebê chegou ao mundo pelas mãos de duas enfermeiras que estavam na região, se preparando para uma aula de Beach Tennis, segundo divulgado por um perfil de acontecimentos na orla da Capital. Uma delas, Cecília Bezerra, comentou no Instagram que tudo "correu bem" e foi uma "experiência emocionante demais".

Atendimento

Após o parto, mãe e filho foram amparados pelos presentes no local até que socorristas do Samu, que fazem parte da equipe do projeto municipal Bike Vida, chegassem.

Segundo o prefeito Sarto, eles foram encaminhados ao Gonzaguinha de Messejana onde receberam atendimento. Wendel Miguel já está mamando normalmente.

"Parabéns à socorrista Milena Teixeira pela prontidão e pelo trabalho atencioso. Desejo muita saúde e toda a felicidade à Diana e ao pequeno Wendel Miguel", comentou o chefe do Executivo Municipal.