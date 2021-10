Fortaleza é a capital do Nordeste com mais pessoas 100% vacinadas contra a Covid-19, diz Prefeitura

O prefeito Sarto Nogueira (PDT) comemorou em suas redes sociais que Fortaleza é a capital nordestina com mais pessoas totalmente imunizadas contra a Covid-19. A constatação foi feita pela própria Prefeitura a partir de dados colhidos até a manhã desta sexta-feira (22) nos vacinômetros das capitais.

Em Fortaleza, mais de 1,5 milhão de pessoas já completaram o esquema vacinal com duas doses ou dose única de vacina contra a doença, o que representa 58,8% da população total.

“Esse resultado expressa o compromisso da Prefeitura de Fortaleza em imunizar a população. Temos trabalhado incansavelmente, definindo estratégias, vacinando e levando esperança a toda a nossa gente com a maior agilidade possível”, celebrou o prefeito.

Vacinação nas capitais do Nordeste:

Conforme o levantamento feito pela Prefeitura, com base nos vacinômetros das capitais do Nordeste, Salvador e Recife estão logo atrás de Fortaleza na corrida para ver “quem vacina mais”. A capital baiana, por exemplo, pela manhã, estava com 1,4 milhão de vacinados e, a capital pernambucana, com 948 mil.

Veja o ranking

Fortaleza - 1.581.765

Salvador - 1.432.348

Recife - 948.048

São Luís - 695.485

Natal - 466.243

Maceió - 457.088

Teresina - 446.702

João Pessoa - 418.413

Aracaju - 362.784

Fontes: Vacinômetros e prefeituras das capitais do Nordeste. Dados consultados às 9h35 desta sexta e divulgados pela Prefeitura de Fortaleza