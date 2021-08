Iphan analisa pedido de tombamento provisório do Edifício São Pedro, na Praia de Iracema

Após o tombamento definitivo do Edifício São Pedro ser indeferido pela Prefeitura de Fortaleza, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) protocolou nesse sábado (21) um pedido para reconhecimento provisório como patrimônio federal do imóvel localizado na Praia de Iracema. O processo municipal foi envolto em dilemas e estava parado desde 2015. De acordo com o superintendente do Iphan no Ceará, Cândido Henrique, o pedido foi solicitado pelo deputado federal Capitão Wagner (Pros) ainda na sexta-feira (20). “Encaminhamos o pedido ao Departamento de Patrimônio e Material (Depam), o que pode ser realizado por qualquer cidadão, que vai analisar a aceitação ou não do tombamento”.

Na tarde desse sábado, o diretor do Depam, Leonardo Barreto, assinou o ofício determinando a abertura do processo de tombamento federal do prédio. A partir desta segunda-feira (23), o documento deverá ser remetido ao Ceará para iniciar a fase de instrução do reconhecimento.

Cândido Henrique Superintendente do Iphan-CE “Nesta primeira etapa, vamos levantar informações, detalhes, tudo o que for necessário para avaliar o futuro tombamento do prédio. Para isso é preciso que o imóvel tenha relevância nacional. Quando concluída, a instrução retorna para Brasília e será apresentada ao Conselho Nacional de Patrimônio Histórico, que toma a decisão final”. Para um dos proprietários do Edifício São Pedro, Francisco Philomeno Junior, a decisão é "irresponsável". "Nós estamos há 15 anos discutindo esse assunto do prédio, e o órgão nunca entrou nessa discussão. Mas na hora que o São Pedro está em situação de precariedade, em ruínas, podendo ocasionar risco de vida para quem anda nas proximidades, eles entram". De acordo com Philomeno, há diversos laudos de especialistas e técnicos que atestam a inviabilidade da revitalização da estrutura. Caso o processo não vá para frente, ele afirma que os proprietários ainda não sabem o que deve ser feito com o prédio. Francisco Philomeno Junior Proprietário do Edifício "Ainda estamos decidindo, mas com certeza vamos ter que fazer algo urgente, pois não podemos deixar como está, em risco. Estamos muito preocupados com essa situação. Vai começar o momento chuvoso e pode provocar um desabamento".

Relevância nacional

Conforme explica Cândido Henrique, do Iphan, é necessário que o imóvel tenha relevância nacional para adquirir a chancela de tombamento federal. Para isso, é analisada a importância história ou arquitetônica para o País.

“O que ocorre na maioria dos casos é que o imóvel possui, sim, características históricas importantes, mas são de relevância local ou mesmo estadual, o que caberia ao estado ou ao município fazer o tombamento”, diz.

Além disso, a solicitação ainda não assegura que o edifício não possa ser demolido, por exemplo. No entanto, para evitar que isso aconteça, é solicitado o tombamento provisório, que garante a guarda até que o processo seja concluído em um prazo de, no máximo, cinco anos.

“O tombamento é um reconhecimento de um bem, de que tem aquele valor arquitetônico, histórico, que é um valor considerável, por isso está sendo reconhecido, e passa a ter um valor inestimável para a sociedade, impedindo que seja demolido ou que se alterem as características principais, possa ser vendido, por exemplo. O imóvel segue como um bem privado, se deve dar um uso mais nobre para aquela edificação”, pontua o superintendente. Legenda: Reconhecimento estadual de tombamento foi indeferido pela Prefeitura Foto: Fabiane de Paula

Situação atual

A decisão do prefeito Sarto Nogueira (PDT) pelo não tombamento foi oficializada em decreto no Diário Oficial do Município de quinta-feira (19), baseada na atual condição da estrutura do prédio, datado de 1951.

O edifício São Pedro foi o primeiro da orla da Capital com mais de um andar e abrigou o antigo Iracema Plaza Hotel. Hoje, a estrutura do prédio está extremamente deteriorada e, conforme a Prefeitura, o reparo do imóvel é inviável.

Segundo o decreto, "constata-se que o imóvel Edifício São Pedro possui inúmeras patologias em alto grau, notadamente em sua estrutura de concreto armado, sendo inviável economicamente recuperar a estrutura do imóvel". A conclusão se baseia em relatório do Grupo de Pesquisa em Materiais de Construção e Estruturas, da Universidade Federal do Ceará – GPMATE/UFC.

Em abril deste ano, inclusive, uma jovem grafiteira de 23 anos morreu no local após parte da estrutura do prédio ceder enquanto ela estava grafitando. Além disso, o prédio é ocupado irregularmente por pessoas em situação de rua.

Em entrevista ao Diário do Nordeste na última segunda-feira (16), Philomeno afirmou que a decisão da Prefeitura está conectada às evidências já constatadas pelos proprietários, por técnicos e estudiosos da área de patrimônio.

“Todas as vistorias no prédio apontam que ele não tem mais condições de ficar em pé. Exauriu o plano de vida dele e é notório que ele oferece riscos para as pessoas que passam por perto”.