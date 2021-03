Ipê-Amarelo é escolhido como árvore símbolo de Fortaleza

O Ipê-Amarelo, também conhecido como Caraúba, foi escolhido, através de consulta pública, como a árvore símbolo de Fortaleza. O objetivo é fortalecer a promoção da conservação da biodiversidade, do desenvolvimento sustentável e do reconhecimento do valor histórico, cultural e paisagístico da árvore.

A consulta pública para escolha da árvore símbolo do município foi realizada pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente (Seuma), entre os dias 5 e 25 de junho do ano passado.

“A ação tem o intuito de estimular o sentimento de pertencimento do cidadão com a flora, além de incentivar o plantio deste ipê regional, também conhecido como Caraúba, que tanto embeleza a nossa cidade, fortalecendo essa característica ambiental do município de Fortaleza”, pontuou a titular da Seuma, Luciana Lobo.

Foto: José Leomar

O Ipê-Amarelo, cujo nome científico é Tabebuia aurea, pertence à espécie da família Bignoniaceae. A árvore nativa possui porte médio a alto e alcança a altura de até 20 metros. O Ipê, ou Caraúba, apresenta floração amarela nos meses de setembro e outubro. Além do viés paisagístico, possui grande potencial para arborização urbana, devido à caracterização de suas raízes.

Projeto Árvore na Minha Calçada

A Prefeitura de Fortaleza disponibiliza um canal para quem deseja adotar uma árvore, seja o Ipê ou outra espéice. Devido às medidas de isolamento social rígido, os interessados devem enviar e-mail para plano.arborizacao@seuma.fortaleza.ce.gov.br ou entrar em contato por meio do whatsapp (85) 98814-3849. A Seuma está realizando o cadastro das solicitações. A entrega e o plantio estão temporariamente suspensos.

Além da doação, o Programa realiza o plantio, que também pode ser feito pelo beneficiado, recebendo as orientações sobre todos os cuidados técnicos necessários. Já o Plano de Arborização realiza o plantio de ipês, continuamente, em vias, imóveis e obras públicas, assim como de outras espécies de plantas.

