Inglês integrado às demais disciplinas acelera o aprendizado do idioma

Alícia Gutiérrez, 9 anos, está no 3º ano do Ensino Fundamental e já aplica o inglês nas conversas cotidianas, com espontaneidade. Fez apresentações de canto em inglês e já fala em fazer cursos fora do País. A afinidade pelo idioma só tem crescido desde que começou a estudar no programa bilíngue do Colégio Santa Cecília.

“Ela adora as aulas de Inglês e demonstra interesse diário pelo assunto. Percebemos que esse gosto é incentivado pelos professores e pelo método de ensino”, observa o servidor público Davi Rocha, pai da Alícia.

A aluna não é um caso isolado de como uma metodologia de ensino eficiente pode trazer resultados. A proposta do programa bilíngue, por exemplo, consiste em ensinar o idioma integrado aos assuntos do currículo escolar. Isso significa que o inglês, além de ser a língua alvo a ser aprendida, também é o instrumento pelo qual conteúdos como matemática, história, ciências, geografia, arte, entre outros, são investigados.

Em parceria com a International School, o programa se inicia com crianças de 2 anos, no Infantil 2, e vai até o 9º ano do Ensino Fundamental. A carga horária é de cinco horas por semana, ou seja, todos os dias os alunos têm contato com a língua inglesa.

Como explica Luis Ronaldo Probo, coordenador do programa, o método é alinhado à Base Nacional Comum Curricular (BNCC), que norteia as competências que devem ser desenvolvidas ao longo do período escolar para todo o Brasil, e segue a metodologia CLIL (Content and Language Integrated Learning), Aprendizagem Integrada de Linguagem e Conteúdo.

“A abordagem CLIL promove dois focos distintos e integrados: o primeiro, centrado no aprendizado do idioma; e o segundo, que busca aprofundar a aprendizagem de conteúdos escolares tendo sempre a BNCC como ponto de partida”, explica Luis Ronaldo Probo.

Jornada do aluno

O aprendizado das crianças do Infantil 2 acontece de uma forma natural e processual. Recursos lúdicos, como contação de histórias, brincadeiras, música e Lego, também são utilizados. “De acordo com os neurolinguistas, o cérebro da criança, quando é exposto ao aprendizado de uma língua estrangeira na primeira infância, armazena as informações no mesmo lado em que consta toda a informação adquirida e assimilada na língua materna”, argumenta Luis Ronaldo.

Ao entrar no Ensino Fundamental, o processo de ampliação do vocabulário, da oralidade, escuta e introdução à escrita começa a acontecer. “No decorrer dos anos finais, nossos alunos vão ampliando e desenvolvendo cada vez mais seus conhecimentos, levando em consideração os diversos objetos de conhecimento e habilidades propostos pela BNCC”, pontua o coordenador.

Legenda: Projeto Beatles colocou os alunos para cantar em inglês Foto: Divulgação

Projetos

Ao longo da jornada de aprendizado do idioma, a Escola promove vários projetos que estimulam ainda mais a evolução dos alunos na língua inglesa. As turmas do 5º ano do Ensino Fundamental, por exemplo, vivenciaram este ano o Spelling Bee Project, que tem como objetivo principal motivar os alunos a adquirirem mais vocabulário e a desenvolverem a habilidade de soletração em inglês, bem como prepará-los para o exame de Cambridge.

Os alunos participaram de competições entre eles, em suas respectivas turmas. De cada uma delas saiu um representante vencedor. O estudante Gabriel Freitas foi o campeão e chegou a participar da disputa nacional com os demais representantes das outras escolas da Rede Damas Educacional.

Para a mãe de Gabriel, Manoella Freitas, a escuta e a fala diárias ajudaram muito na evolução dele. A afinidade com o inglês e a motivação para estudar abrem caminhos para muitas possibilidades de atuação profissional. “Dá confiança para ele poder estudar e trabalhar onde quiser no mundo", afirma a mãe do aluno.

Legenda: Aluna Alícia Gutiérrez canta em parceria com o pai Davi Rocha. Foto: Acervo pessoal

O Projeto Beatles, desenvolvido pelo 3º ano do Ensino Fundamental, foi outro que se destacou neste ano. A proposta envolveu os alunos no universo da banda inglesa usando arte, música, dança e canto. A estudante Alícia Gutiérrez, personagem do início desta matéria, foi uma das alunas a demonstrar desenvoltura no idioma e também no canto.

“Ela participou do Projeto Beatles cantando uma música da banda, acompanhada por mim ao violão. Foi um evento que gerou muito entusiasmo por parte dela e dos coleguinhas, e do qual fiquei muito honrado em participar”, relata o pai, Davi Rocha.

Para ele, a metodologia traz resultados por estimular a participação dos alunos. “O bilíngue do Colégio Santa Cecília conta com excelentes profissionais, apresentando metodologia diferenciada que desperta o interesse e a curiosidade dos alunos. O Projeto Beatles merece destaque, por estimular o aprendizado através da música”, observa.

Para saber mais sobre o Programa Bilíngue

https://www.santacecilia.com.br/atividades-complementares/international-school/noticias

