O Ceará vive há um ano uma grave crise sanitária provocada pelo coronavírus.A partir dos dados disponibilizados no Integrasus, plataforma da Secretaria Estadual da Saúde (Sesa), montamos um painel em que é possível saber, dentre outras informações, as faixas etárias mais infectadas no Estado, a população com maior número de mortes e o tamanho da fila de espera por leitos de enfermarias e UTIs.

