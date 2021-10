Incêndio de grandes proporções atinge fábrica de borracha na BR-116, em Fortaleza

Um incêndio de grandes proporções destruiu materiais e parte da estrutura de uma fábrica de borracha instalada no Km 13 da BR-116, no bairro Paupina, em Fortaleza. O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) foi acionado por volta das 12h30 deste domingo (24). Não houve vítimas.

As chamas consumiram uma grande quantidade de piso de borracha, maquinários e colunas de ferro do galpão, provocando ainda o desabamento do teto de zinco da fábrica.

Com apoio de um caminhão-pipa, o Corpo de Bombeiros deslocou quatro guarnições de Combate a Incêndio ao local da ocorrência, sendo duas do bairro Messejana, uma do José Walter e outra do Quartel Central.

Conforme a corporação, foram utilizados cerca de 24 mil litros d'água para debelar o incêndio. Após controlar o fogo, os bombeiros iniciaram o trabalho de rescaldo por volta das 13h30.

Embora se saiba que a borracha é um material inflamável, com capacidade para acelerar a propagação das chamas, ainda não há informações sobre as causas do incêndio.