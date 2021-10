Incêndio atinge prédio da Secretaria da Saúde de Jaguaribe

Um incêndio atingiu o prédio da Secretaria da Saúde de Jaguaribe, no Vale do Jaguaribe, por volta das 13h desta sexta-feira (15).

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram que o fogo atingiu, sobretudo, o segundo pavimento da edificação, de onde saem nuvens espessas e cinzentas de fumaça. Ainda é possível ver pessoas no local, ajudando a controlar as chamas.

Conforme a secretária de saúde de Jaguaribe, Ianny de Assis Dantas, todos os funcionários estavam no local quando as chamas iniciaram, mas ninguém ficou ferido.

Móveis, computadores e documentos foram perdidos. Não havia doses de vacinas contra a Covid-19 armazenadas na secretaria, acrescentou a gestora.

Ela não soube informar o que pode ter provocado o incêndio, mas apontou que os bombeiros suspeitam que um curto-circuito possa ter sido a causa.

Um engenheiro foi chamado ao local para avaliar se o prédio corre ou não risco de desabamento.

O Diário do Nordeste entrou em contato com o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) e aguarda retorno.