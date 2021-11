IFCE abre edital para aquisição de alimentos da agricultura familiar com investimento de R$ 126 mil

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) seleciona agricultores para o fornecimento de alimentos destinados às refeições escolares. As inscrições estão abertas até o dia 2 de dezembro e o contrato tem previsão de 12 meses com investimento total de R$ 126 mil.

O processo é feito pelo Polo da Central de Compras da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), administrado pelo Campus de Maracanaú, para o abastecimento dos campi de Baturité, Horizonte e Maranguape do IFCE.

Os trabalhadores da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural devem apresentar documentação e projeto de venda até o dia 2 de dezembro de 2021.

A lista de documentos e a relação completa dos alimentos podem ser encontrados no edital publicado pelo IFCE. Também é possível tirar dúvidas presencialmente ou por telefone nos campi participantes (lista abaixo).

Frutas: banana, goiaba, laranja, mamão, manga, maracujá, melancia e tangerina;

banana, goiaba, laranja, mamão, manga, maracujá, melancia e tangerina; Verduras e hortaliças: alface, batata, beterraba, cebola, cebolinha, cenoura, chuchu, coentro, jerimum, pimentão;

alface, batata, beterraba, cebola, cebolinha, cenoura, chuchu, coentro, jerimum, pimentão; Produtos: doce de frutas, polpas, farinha, pão, bolo, biscoito, tapioca, bolacha, dentre outros.

O valor investido para aquisição de alimentos é de R$ 125.995,90, sendo R$ 60.525,10 para Baturité, R$ 25.131,24 para Horizonte e R$ 40.339,56 para Maranguape. A iniciativa conta com recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) destinados ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).

Sobre o programa

A iniciativa do IFCE acontece para o fornecimento de alimentação escolar para os alunos da educação básica com produtos saudáveis e variados. O objetivo é adquirir gêneros produzidos localmente pela agricultura familiar.

O edital busca atender a Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009, que determina uso de, no mínimo, 30% do valor repassado a estados pelo FNDE para o PNAE na compra de alimentos da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural.

Para a definição dos produtos e quantidades estabelecidas foi realizado mapeamento da produção agrícola e planejamento do cardápio a ser servido aos estudantes matriculados nos cursos técnicos da instituição durante o período de vigência dos contratos.

Serviço:

IFCE Baturité: (85) 3347-9156

IFCE Horizonte: (85) 3401-2205

IFCE Maranguape: (85) 3455-3021