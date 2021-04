IDT-Sine retoma atendimento presencial na segunda-feira (26)

As unidades do IDT/Sine do Ceará retomam o atendimento presencial a partir da próxima segunda-feira (26). Com a normalização do funcionamento, os 18 locais de assistência ao público reabrem as portas.

Até então, por causa do decreto de lockdown, apenas as unidades localizadas nos Vapt Vupt de Fortaleza (Antônio Bezerra e Messejana), Sobral e Juazeiro do Norte estavam liberadas para seguro-desemprego mediante agendamento prévio. As demais atuaram remotamente.

Os trabalhadores poderão acessar os serviços de cadastro ou encaminhamento para o mercado de trabalho e habilitação do seguro-desemprego.

Higiene

Durante o funcionamento, os equipamentos seguirão os protocolos sanitários para evitar a transmissão da Covid-19. Portanto, os atendimentos deverão ser agendados no portal do Instituto de Desenvolvimento do Trabalho.

“Estaremos oferecendo nossos serviços, para dar todo o suporte necessário aos trabalhadores que buscam se inserir ou reinserir no mercado de trabalho nesse momento. Dessa forma, além do atendimento presencial, estaremos mantendo também o atendimento virtual ou remoto, como forma de ampliar a rede de trabalhadores atendidos”, afirma o presidente do IDT, Vladyson Viana.