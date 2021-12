Hotel atrai famílias que buscam férias perto da natureza em Iparana

As férias estão chegando, e os cearenses aproveitam a época para viajar ao lado da família e fugir da agitação das cidades. No Ceará, não faltam opções entre praias, serras e sertão. Porém, um destino que seja seguro para crianças e próximo da natureza faz toda a diferença na hora da escolha.



Localizado a apenas 14 quilômetros de Fortaleza está o Hotel Sesc Iparana. Desde 2018, o lugar é reconhecido por unir experiências de lazer e ecologia a preços acessíveis, diferente do turismo convencional. O complexo conta ainda com uma estrutura ampla e moderna, com diversos ambientes de convivência para a família e animais de estimação, à beira da paradisíaca Praia de Iparana.



Restaurante, piscinas, fazendinha, sala de jogos, pensão completa (café, almoço e jantar inclusos) e uma programação rica para toda a família, desde passeio de bicicleta, trilha ecológica a atividades de dança, estão entre os principais diferenciais do hotel.



De acordo Mary Aquino, gerente do Sesc Iparana Hotel Ecológico, uma das grandes vantagens do hotel é exatamente a união entre o conforto e o verde. “Aqui, nós temos uma área total de 32 hectares, incluindo uma área de preservação de um ecossistema costeiro. Além disso, temos atividades e projetos voltados para educação ambiental. A ideia é que, por meio das experiências que o Sesc Iparana proporciona aos hóspedes e demais visitantes, possamos contribuir para a mudança de atitudes em relação ao comportamento das pessoas para a preservação do meio ambiente", destaca.

Pet friendly

Com o ecoturismo como um dos principais pilares defendidos, o Hotel Sesc Iparana também oferece um ambiente confortável para aproveitar as férias ao lado do filhote de quatro patas. Dentro do espaço, os visitantes podem passear à vontade com seus pets em áreas comuns pela coleira ou no colo. Circuitos com cercadinhos, obstáculos e passarela também estão disponíveis para garantir a diversão dos filhotes.

Caso não seja possível trazer artigos de repouso e alimentação do pet, o próprio hotel se disponibiliza a fornecer o material aos hóspedes sem custo adicional.

Atendimento premiado e seguro

Em 2020, o Hotel Sesc Iparana foi reconhecido como um dos melhores hóteis do Trip Advisor, plataforma mundial de avaliação de viagem e turismo. Além do estabelecimento cearense, mais dezoito unidades do Turismo Social do Sesc foram agraciadas com a premiação.

O Hotel Sesc Iparana também é referência em sustentabilidade e segurança para os consumidores. O Ministério do Turismo concedeu ao hotel o selo Turismo Responsável, reconhecendo os protocolos específicos para a prevenção da Covid-19 realizados no Sesc Iparana para assegurar a proteção dos hóspedes e diminuir os impactos da pandemia.

Pacotes e reservas

Com o andamento das festas de fim de ano, o Sesc Iparana está oferecendo promoções especiais aos hóspedes que desejarem curtir o Natal em um ambiente de alto conforto e ecológico. O pacote inclui quatro diárias com pensão completa (três refeições diárias), ceia natalina e programação artística para toda a família.



Aos funcionários e empresários do comércio associados ao Sistema Fecomércio e que possuem o Cartão Sesc, as reservas podem ser feitas a preços diferenciados e com pensão completa inclusa na diária. O público geral também pode ter acesso a um dia de lazer a valores a partir de R$ 11 (Crianças de 7 a 12 anos) e R$ 15 (Adultos).



As reservas podem ser feitas pelo site www.sesc-ce.com.br

Serviço

Sesc Iparana Hotel Ecológico

Onde: Rua José Alencar, nº 150, na Praia de Iparana

Atendimento: 24 horas (segunda a domingo)

Contato: (85) 3318 4900 e 85 99184 1750 (Whatsapp)

Reservas: Online no site www.sesc-ce.com.br

Mais informações: https://sesciparana.com.br/