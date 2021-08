Hospital Sopai lança campanha de doação após furto de veículo que transportava crianças carentes

O hospital filantrópico da Sociedade de Assistência e Proteção à Infância (Sopai), localizado no bairro Carlito Pamplona, em Fortaleza, recebe doações para a compra uma nova kombi para transporte de crianças. O veículo que transportava pacientes carentes foi furtado no último dia 8.

O carro era responsável pelo traslado de crianças com transtornos psicológicos como esquizofrenia e autismo, e ainda com dependência química. São contempladas famílias de crianças que não possuem condições financeiras de arcar com o transporte.

Além disso, pelo menos 128 crianças com deficiência que participavam de uma escala de deslocamento semanal para fisioterapia estão prejudicadas.

"Ainda temos a situação de crianças carentes que estão internadas com a gente e têm alta, mas não têm o dinheiro do transporte, e aí a gente vai deixá-los na kombi. A importância desse transporte é imensa para o nosso hospital", pontua Luana Grayce, gerente de Relações Corporativas do Sopai.

Como doar?

O Sopai recebe doações de qualquer valor por transferência bancária via Pix.

Chave PIX: 07253784000109

Mais informações: Luana Grayce - (85) 98621-0181

Atuação em comunidades

O projeto que viabiliza o transporte de pacientes sem condições financeiras existe no Sopai há cerca de oito anos, segundo Luana Grayce. No entanto, a atuação dentro das comunidades data da fundação da unidade pelo doutor Luís França

"Hoje a gente não trabalha simplesmente como um hospital, mas também com projetos sociais. O engajamento dentro das comunidades já ocorre há 62 anos", comenta a gerente de Relações Corporativas.