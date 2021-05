Gradis para evitar comércio ambulante serão recolocados na Rua José Avelino nesta segunda-feira (24)

A Rua José Avelino amanheceu neste domingo (24) sem gradis de isolamento para evitar o comércio informal, conforme verificou equipe de reportagem do Sistema Verdes Mares. As barreiras haviam sido instaladas na área do entorno na última terça-feira (18) pela Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis).

Segundo o órgão, a medida de isolamento estava em período de teste e os gradis serão recolocados na segunda-feira (24). A medida busca evitar aglomerações de ambulantes no local e, consequentemente, a disseminação da Covid-19. O descumprimento pode resultar em multa e apreensão de mercadorias.

Além da Rua José Avelino, os gradis foram instalados nas ruas Sobral e Governador Sampaio, Alberto Nepomuceno, Travessa Crato e áreas próximas ao Mercado Central e Catedral Metropolitana de Fortaleza.

Legenda: Agefis realiza fiscalização em pontos fixos e volantes para verificar o cumprimento do decreto estadual publicado em 15 de maio Foto: Antônio de Souza

Descumprimento da medida

Na manhã de sexta (22), agentes da Agefis dispersaram ambulantes no local apontando o descumprimento dos decretos municipais e estaduais e também lavraram três documentos fiscais.

Conforme apontado pelo órgão, a fiscalização atua em pontos fixos e volantes para verificar se os estabelecimentos comerciais estão cumprindo o horário de funcionamento estabelecido pelo decreto estadual publicado em 15 de maio.

Horário de funcionamento

Para as regiões de Fortaleza e Sobral, o comércio de rua só pode funcionar das 10h às 19h, enquanto os shoppings têm o horário de 12 às 21h. Os restaurantes podem abrir às 10h e fechar às 21h, com limite de até 50% da capacidade. Em todo o Estado, vigora o toque de recolher das 22h às 5h.