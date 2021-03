Fiscalização fechou 111 estabelecimentos e encerrou 75 eventos no lockdown em Fortaleza

Desde o início do novo lockdown em Fortaleza devido à Covid-19, no dia 5 de março, 111 estabelecimentos foram interditados e 75 eventos clandestinos encerrados. Balanço foi divulgado pela Agência de Fiscalização (Agefis) nesta sexta-feira (26), em live nas redes sociais.

Conforme a superintendente do órgão, Laura Jucá, os alvos das ações fiscalizatórias descumpriam de alguma forma os decretos Municipal e Estadual do isolamento social rígido. Neste período, eventos são proibidos e apenas atividades e serviços essenciais podem funcionar, ainda com restrições sanitárias.

No total, entre 5 de 25 de março, ocorreram 1.829 fiscalizações que resultaram em 158 autuações e 104 notificações. Foram encerradas ainda 40 feiras irregulares e apreendidos 7 aparelhos de som.

Barreiras sanitárias

Também presente na live, o inspetor Marcílio Távora, diretor-geral da Guarda Municipal de Fortaleza (GMF) reiterou a atuação dos órgãos municipais nas barreiras sanitárias na entrada e saída da Capital. Desde que o lockdown começou, foram mais de 6 mil abordagens a veículos e 10 mil a pessoas.

Operação é gerida de forma conjunta entre GMF, Autarquia Municipal de Trânsito (AMC) e Via Livre.

Semana Santa

A superintendente Laura Jucá, da Agefis, pontuou a necessidade de que continuem a ser seguidos os protocolos sanitários na Semana Santa.

"É muito importante que evitem almoços de família e reuniões. É neste momento que a gente vê altos índices de contaminação", alertou.

Jucá reitera a estrutura anexa montada no Mercado dos Peixes, com apoio da GMF e da Secretaria Regional II, para ordenar as compras, especialmente evitando aglomerações neste período que antecede a Semana Santa, que tem feriado na próxima sexta-feira (2).