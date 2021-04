Agefis encerrou 218 eventos irregulares em três meses na Capital

Entre janeiro e março de 2021, a Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis) encerrou 218 eventos irregulares por descumprimento às medidas de prevenção da Covid-19. O balanço das ações foi divulgado pelo superintendente adjunto do órgão, Neuvanir Vasconcelos.

Entre as atividades identificadas estavam festas clandestinas, ou demais eventos e atividades com registro de aglomeração, segundo ressaltou Neuvanir.

Os eventos foram identificados dentre os 3.600 lugares fiscalizados pelo órgão no período. Ao todo, 300 autuações foram emitidas.

"Por descumprimento aos decretos de alguma maneira, seja de estabelecimentos funcionando sem permissão, ou por gerar aglomerações, ou ainda em desrespeito as normas sanitárias de prevenção à Covid-19", disse o superintendente.

O trabalho também resultou na intervenção de 44 feiras livres na Capital, proibidas de funcionar com base no decreto que determina o isolamento social rígido no Estado.

Paredões apreendidos

Embora em período de isolamento social, a apreensão de paredões de som, que já tem sua utilização em via púbica proibida por lei, continuou em Fortaleza. Mais de 60 foram recolhidos pela Agefis de janeiro a março, segundo Neuvanir Vasconcelos.