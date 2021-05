Agefis dispersa ambulantes na rua José Avelino por descumprir decreto estadual

Ambulantes da rua José Avelino foram dispersados na manhã deste sábado (15) pela Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis) por descumprirem os decretos municipal e estadual de enfrentamento à Covid-19. As equipes de fiscalização também lavraram três documentos fiscais.

Os ambulantes foram orientados a desocupar o espaço público. O descumprimento da medida pode resultar em multa e apreensão de mercadorias.

A fiscalização atua em pontos fixos e volantes para verificar se os estabelecimentos comerciais estão cumprindo o horário de funcionamento estabelecido pelo decreto estadual publicado em 15 de maio.

Legenda: Ambulantes são dispersados na manhã deste sábado (22) por equipes da Agefis Foto: Kid Júnior

Legenda: Centro de Fortaleza tem ruas movimentadas neste sábado (22) Foto: Kid Júnior

Legenda: Ambulantes descumprem decreto na rua José Avelino Foto: Kid Júnior

De acordo com o documento, o comércio de rua pode funcionar das 10h às 19h, enquanto o comércio varejista e atacadista das lojas e galpões situados nas imediações da rua José Avelino têm permissão para funcionar das 6h às 15h.

Novo decreto

O governador Camilo Santana prorrogou as medidas de isolamento social do decreto vigente por mais uma semana, sem mudanças para as macrorregiões de Fortaleza e Sobral. O anúncio foi realizado na manhã deste sábado (22) pelas redes sociais.

O chefe do Executivo Estadual também afirmou durante a live que irá recomendar medidas mais retritivas na Região do Cariri. O novo decreto, que passa a valer a partir de segunda-feira (24), segue até o domingo (30).

HORÁRIOS PARA AS REGIÕES DE FORTALEZA E SOBRAL

Comércio de rua: 10h às 19h

Comércio em shopping: 12h às 21h

Restaurantes: 10h às 21h (com capacidade de até 50%)

Academias: Até as 21h

Toque de recolher: 22h às 5h (em todo o Estado)