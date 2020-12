Governo do Ceará formaliza aquisição do Hospital Geral de Crateús

O Hospital Geral de Crateús, que atualmente pertence à rede privada, está sendo adquirido pelo Governo do Ceará para integrar a rede estadual de saúde. A aquisição da unidade foi anunciada na manhã deste sábado (19) pelo governador Camilo Santana (PT) em publicação nas redes sociais.

Segundo o gestor, o decreto que torna a área do hospital de utilidade pública foi assinado ainda na noite dessa sexta-feira (18) com a presença do titular da Secretaria Estadual da Saúde, Dr. Cabeto, além do prefeito de Crateús, Marcelo Machado, do vice-prefeito Dr. Nenzé, e da assessora especial do governo, Janaína Farias.

Estrutura

O equipamento dispõe de 155 leitos, sendo 10 de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) instalados para tratamento de pacientes com Covid-19. As acomodações de alta complexidade permanecerão no hospital mesmo após o fim da pandemia, garante o governador. Além disso, os pacientes terão “diversos tipos de consultas e exames”.

Regionalização

“A aquisição do hospital faz parte do nosso processo de regionalização da saúde. Crateús contará com um hospital-polo para atender não apenas o município, mas toda a região. Temos trabalhado muito para aumentar nossa rede de saúde e melhorar as condições de atendimento para os cearenses”, frisou Camilo Santana.

Além das unidades de Fortaleza, o Ceará conta com unidades estaduais em Sobral, Juazeiro do Norte e Quixeramobim. O hospital regional do Vale do Jaguaribe, em Limoeiro do Norte, será entregue “em breve”, conforme o governador, sem citar a data de início das atividades.

No último dia 26 de novembro, Camilo Santana também comunicou a compra do Hospital Leonardo da Vinci, em Fortaleza, que antes era uma unidade particular, mas foi requisitada pelo Governo do Estado para atender infectados pelo novo coronavírus. Dessa forma, o equipamento passou a integrar o Sistema Único de Saúde.