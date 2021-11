Governo anuncia construção de 80 novos Centros de Educação Infantil no Ceará; 74 serão no Interior

O Ceará vai contar com 80 novos Centros de Educação Infantil (CEIs), até o fim de 2022. As unidades serão construídas em 75 municípios, ficando seis em Fortaleza e as 74 restantes em cidades do Interior.

Com a ampliação, o Estado vai totalizar 254 CEIs até o fim do ano que vem, com unidades construídas em todas as 184 cidades. Sem ter um Centro, alguns municípios recorriam ao aluguel de casas.

O anúncio sobre os novos Centros de Educação aconteceu durante evento realizado nesta quinta-feira (4). Além do governador Camilo Santana, estiveram presentes a vice-governadora, Izolda Cela, a primeira-dama, Onélia Santana, e a secretária da Educação, Eliana Estrela.

Além dos 80 CEIs anunciados, o Governo do Ceará já entregou outras 67 unidades e outras 75 estão em fase de construção. As 32 restantes estão em processo de licitação ou contratação.

Legenda: Dos 80 novos CEIs, seis serão construídos em Fortaleza Foto: Ariel Gomes/Governo do Ceará

Universalização da educação infantil

Segundo o governador, a iniciativa vai permitir a universalização do atendimento ofertado à educação infantil no Ceará. Isto porque cada novo equipamento vai viabilizar o aprendizado e desenvolvimento de até 208 crianças, de zero a cinco anos de idade.

“Identificamos que 74 municípios ainda não tinham recebido [um CEI]. Com os de hoje, a nossa meta é que até o fim do ano que vem todos os municípios possam contar com, pelo menos, um Centro de Educação Infantil. Isso significa cerca de 50 mil vagas para a educação infantil no Ceará. Acreditamos que é através da educação que vamos construir um Ceará melhor e um país melhor de se viver”, disse.

Os CEIs são frutos de parceria entre o Governo do Estado e os municípios. Contudo, quando estiverem em funcionamento, serão geridos pelas respectivas prefeituras.

Todas as 80 unidades vão ser construídas a partir de um mesmo projeto, que contempla:

Quatro salas de aula;

Laboratório de informática;

Refeitório;

Cozinha;

Berçário;

Fraldário;

Dormitório;

Copa;

Recepção;

Playground.

Programa Mais Infância

O investimento em espaços pedagógicos com os CEIs faz parte do programa Mais Infância Ceará, idealizado pela primeira-dama. Para ela, garantir esses espaços é dar “oportunidade, qualidade de educação e equidade" às crianças.

“Muitas vezes o ambiente não é o adequado para o bom desenvolvimento infantil, porque eles precisam de espaços lúdicos, de lazer, para planejamento pedagógico, e os Centros de Educação Infantil contemplam tudo isso. São oportunidades para nossas crianças crescerem e se desenvolverem”, disse Onélia.

"Sonhamos que essas crianças possam avançar e serem bem-sucedidas com seu potencial socioemocional bem desenvolvido”, acrescentou.

A vice-governadora Izolda Cela endossou ainda sobre o compromisso do Governo em universalizar o acesso à educação na primeira infância.

“Firmar esse programa como ação de Estado, que é o que vem sendo feito no Ceará, tem que ter coração, mas é uma resposta racional ao olhar para o presente e também se comprometer com o que tem grande impacto no futuro”.