Ginásio poliesportivo desaba em Pindoretama, na Grande Fortaleza; veja vídeo

Uma quadra poliesportiva localizada em Pindoretama, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), desabou nesta terça-feira (24). Segundo a Prefeitura do município, o local já havia passado por vistoria e estava isolado.

Não havia ninguém no equipamento no momento do incidente, que foi registrado em vídeo por moradores. O Ginásio Poliesportivo Manoel Rodrigues da Silva é localizado no distrito de Capim da Roça.

VEJA VÍDEO:

Em nota, a Prefeitura afirma que trabalha para "conseguir recursos" e solucionar o problema, visando "oportunizar lazer aos munícipes daquela região".

Falhas na estrutura metálica

A gestão municipal informou que na troca de governo, em janeiro deste ano, a Defesa Civil realizou uma inspeção na quadra e constatou falhas na estrutura metálica.

O órgão emitiu um laudo e realizou a interdição do ginásio, isolando todo o equipamento e áreas próximas.

Em agosto, a Prefeitura se preparava para contratar uma empresa que desmontaria a estrutura, mas "com os fortes ventos do período, infelizmente, nas últimas semanas o prédio veio desabando gradativamente e no dia de hoje, 24 de agosto, culminou com o desabamento de toda estrutura metálica".