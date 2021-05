Fortaleza terá mutirão de vacinação contra a Covid-19 neste sábado (8)

A vacinação contra a Covid-19 ocorrerá em 67 locais, neste sábado (8), das 9h às 17h, em Fortaleza. Serão aplicadas as primeira e segunda doses da AstraZeneca em idosos e pessoas com comorbidades que tiveram o agendamento confirmado para a data. As informações foram divulgadas na tarde desta sexta (7) pelo prefeito Sarto Nogueira.

Serão 60 postos de saúde e três policlínicas na Capital, com lista ainda a ser divulgada pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS). Também haverá aplicação nos shoppings Riomar Kennedy e Papicu, além do Centro de Eventos e da Arena Castelão.

A lista com as pessoas agendadas será divulgada ainda na noite desta sexta.

CoronaVac

Apesar da previsão da chegada de 38 mil doses da CoronaVac ainda nesta sexta, a SMS não confirma se a imunização de idosos que estão com a vacinação atrasada já ocorrerá neste fim de semana.

Segundo a pasta, as informações serão repassadas somente após a verificação do quantitativo recebido e a data para definir a logística.

O cronograma de vacinação com a CoronaVac foi paralisado em Fortaleza no dia 29 de abril por falta de doses suficientes para imunizar o público-alvo. No sábado (1°), o Ceará recebeu 11.600 doses da vacina e pôde retomar parte da imunização, mas a remessa foi insuficiente para suprir a demanda. Segundo a SMS, a Capital ficou com cerca de 4,1 mil doses dessa remessa, o que garantiu a imunização de apenas 10% dos idosos acima de 60 anos que tiveram o atraso na vacinação.