Sesi da Parangaba será ponto de vacinação contra a Covid-19 a partir desta segunda-feira (10)

Novo ponto de vacinação contra a Covid-19 passa a funcionar em Fortaleza, no Sesi da Parangaba, a partir da próxima segunda-feira (10). A estrutura atenderá agendamentos das 9h às 17h, assim como já ocorre nos locais de acolhimento existentes.

Com este centro de imunização adicional, o acolhimento no Shopping RioMar Kennedy migra para o Sesi Parangaba. O número de pontos de vacinação na Capital segue, portanto, em oito.

Salas de aplicação dos imunizantes serão montadas no interior da entidade, assim como foi realizado nos Cucas.

Confira os centros de vacinação em Fortaleza atualizados

Arena Castelão

Centro de Eventos

Shopping RioMar Fortaleza

Cuca Barra

Cuca Jangurussu

Cuca Mondubim

Cuca José Walter

Sesi Parangaba

Terceira fase da vacinação

A terceira fase da campanha de vacinação contra a Covid-19 teve início nesta quarta-feira (5) com a vacinação de pessoas com comorbidades, grávidas, puérperas e pessoas com deficiência permanente.

A nova etapa acontece simultaneamente à vacinação do grupo prioritário da primeira e da segunda fase da campanha, que são idosos, trabalhadores da saúde e profissionais das forças de salvamento e segurança.

Agendamento

A Prefeitura continua organizando a vacinação por agendamento, a partir daqueles que já realizaram o cadastro na plataforma Saúde Digital, da Secretaria de Saúde (Sesa).

No caso dos idosos que não têm acesso à internet ou têm dificuldades em realizar seu cadastro, a Prefeitura atua diariamente com a busca ativa deste público, por meio das equipes da Estratégia da Saúde da Família (ESF), orientando sobre o cadastro para vacinação.