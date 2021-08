Fortaleza retorna vacinação da primeira dose contra a Covid-19 na quarta-feira (4)

A população da capital cearense deve ficar atenta a lista de agendamento da vacinação contra Covid-19. Ana Estela, secretária da saúde de Fortaleza, informou em live que o município retorna aplicação da primeira dose (D1) de imunizantes na quarta-feira (4). Até terça-feira (3), os centros de vacinação imunizam apenas pessoas que vão tomar a segunda dose (D2).

"Estamos aguardando a planilha de distribuição do estado das doses que foram recebidas no final de semana para que possamos fazer nossa programação a partir de quarta-feira (4)", destacou a titular da Secretaria Municipal da Saúde de Fortaleza (SMS), em transmissão.

Assista live:

Conforme a titular da SMS, Fortaleza alcançou mais de 2 milhões de doses aplicadas na manhã desta segunda-feira (2). Ao todo, mais de meio milhão de residentes da capital estão com esquema de vacinação completo.

"Com uma dose aplicada nos temos 54,7% da população de Fortaleza. Com esquema completo são 20,5% da população. Hoje temos mais de 21 mil pessoas agendadas nos centros de vacinação. É importante destacar que nessa segunda e terça estamos trabalhando com aplicação exclusiva da segunda dose", detalhou Ana Estela. ]

Doses para distribuição

O Ceará recebeu, no início da tarde de sábado (31), lote com mais 316.360 doses de vacinas contra a Covid-19. A chegada da carga foi anunciada pelo governador do Ceará, Camilo Santana (PT), nas redes sociais.

A quantidade, segundo o gestor estadual, foi menor que a prevista inicialmente pelo Ministério da Saúde (MS) — originalmente, a remessa teria 3,6 mil doses a mais. Segundo Camilo, a quantidade será compensada nos próximos envios de imunizantes.

O último lote recebido trouxe 143,2 mil imunizantes da Pfizer e 173.160 da CoronaVac, que serão usados para primeira segunda dose.