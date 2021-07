Fortaleza poderia zerar fila da vacina em duas semanas se distribuição fosse regular, diz secretária

Se houvesse doses em quantidade suficiente e com distribuição regular, Fortaleza poderia zerar a fila para vacinação contra a Covid-19 em duas semanas, de acordo com a secretária municipal de Saúde, Ana Estela Leite, em live na manhã desta segunda-feira (12).

VACINÔMETRO NO CEARÁ | COVID-19

Ana Estela afirma que a Prefeitura tem capacidade de agendar 241 mil aplicações por semana. Além disso, até hoje, há 473.679 pessoas acima de 12 anos cadastradas na plataforma Saúde Digital, pela qual a Pasta baseia sua organização.

A vacinação da população abaixo de 18 anos ainda não foi autorizada pelo Ministério da Saúde, embora a Anvisa já tenha liberado a indicação da vacina Comirnaty, da Pfizer, para crianças com 12 anos ou mais.

Ana Estela Leite Secretária de Saúde de Fortaleza Com nossa capacidade instalada, caso haja doses suficientes e uma regularidade nesse recebimento, a gente teria duas semanas pra concluir a primeira dose em toda a nossa população cadastrada. O município não faz previsão e nem lança cronograma devido a não haver essa regularidade, e a gente pode gerar uma expectativa que não seja cumprida.

O Governo Federal é responsável pela compra e distribuição das vacinas, além de definir os grupos vacináveis a cada etapa. Os Governos Estaduais armazenam e organizam a logística de distribuição local. Já a aplicação direta cabe aos Municípios.

Fortaleza já vacinou 47,9% da população total com pelo menos uma dose de vacina contra a Covid-19. Com o esquema vacinal completo, incluindo o recebimento da D2 e da dose única da Janssen, são 15,5%.

Na população geral, já foram 593 pessoas imunizadas. Para esta segunda-feira, há 31 mil pessoas agendadas para D1 e D2 nos 113 centros de vacinação da Capital cearense.

O município já começou a convocar pessoas nascidas no ano de 1990.

Passo a passo para cadastro no Saúde Digital

1) Acesse o site Saúde Digital

2) Selecione a opção "Ainda não tenho cadastro"

3) Identifique-se preenchendo corretamente os dados do adolescente

4) Nesta etapa do cadastro, deve ser informado se a pessoa está acamada, se tem alguma comorbidade e a profissão

5) Confirme seus dados e crie uma senha de acesso ao cadastro

6) Finalize o cadastro e aguarde seu agendamento. Acompanhe no site da Prefeitura de Fortaleza as listas dos agendados, divulgadas diariamente. Você também receberá orientações sobre data, horário e local, por e-mail e WhatsApp, próximo ao dia do atendimento.