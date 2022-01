Fortaleza ganha mais um local para aplicação da 3ª dose sem agendamento a partir de amanhã

A Prefeitura de Fortaleza vai disponibilizar, a partir desta quinta-feira (27), mais um local de vacinação para a 3ª dose sem necessidade de agendamento para quem completou quatro meses da 2ª dose do imunizante contra Covid-19. O anúncio foi realizado pelo prefeito Sarto Nogueira em suas redes sociais nesta quarta-feira (26).

Além do Shopping Iguatemi, os moradores de Fortaleza poderão tomar a dose de reforço no Shopping Rio Mar Fortaleza, no bairro Papicu.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

Para receber a dose de reforço, Sarto reforça que é necessário comparecer aos centros de vacinação com os documentos oficiais da identidade, do CPF, do Cartão Nacional de Saúde (CNS) e, também do comprovante de residência atualizado dos últimos três meses.

VACINAÇÃO EM FORTALEZA

Desde dezembro de 2021, a Prefeitura de Fortaleza liberou a dose de reforço, sem necessidade de agendamento prévio, para aqueles que completaram o intervalo de quatro meses da segunda dose.

A Capital segue com livre atendimento para fortalezenses a partir de 12 anos tomarem a primeira dose, basta estarem cadastrados há 48h no Saúde Digital.

As listas diárias com a relação dos agendados de dose 2 e reforço estão disponíveis no site. É possível ainda realizar a consulta no site.