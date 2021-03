Feriado de São José está mantido no dia 19 de março no Ceará

Apesar das atuais medidas de isolamento social em vigor no Estado, o feriado de São José, padroeiro do Ceará, está mantido na próxima sexta-feira (19).

Carregada de expectativa para o cearense, especialmente o sertanejo, a data traz muita esperança, pois, conforme a crença popular, se chover no Dia de São José, é um indicativo de que o ano terá uma boa quadra chuvosa, garantindo uma safra de qualidade.

Apesar da manutenção do dia festivo, no entanto, as tradicionais procissões que acontecem na data não devem ser realizadas devido às medidas restritivas contra a Covid-19, impostas no decreto estadual.

Quem foi São José?

Segundo a tradição cristã, o carpinteiro José, pai de Jesus Cristo e esposo de Maria, foi considerado santo e padroeiro dos trabalhadores e das famílias.

O dia 19 de março foi dedicado a ele após decreto do papa Gregório XV no ano de 1621.

Padroeiro do Ceará

Já o Ceará passou a tê-lo como padroeiro em razão de ele ser também o protetor da primeira capital do Estado: Aquiraz.

A cidade definiu seu padroeiro, segundo a igreja, após uma das primeiras embarcações a chegaram ao Ceará, por Aquiraz, terem trazido uma imagem de São José do Ribamar.

O município tem a segunda mais antiga igreja do Ceará, a Matriz de São José de Ribamar, erguida no início do século XIX.