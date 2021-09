Feriado de Independência do Brasil; saiba o que abre e o que fecha no Ceará

O feriado de Dia da Independência do Brasil acontece nesta terça-feira (7). No Ceará, o decreto de isolamento social segue em vigor, como medida de enfrentamento à pandemia da Covid, mas com flexibilização de funcionamento na maioria dos setores.

A data é nacional e causa alteração na operação de instituições bancárias e públicas, além de estabelecimentos do comércio e farmácias.

INDEPENDÊNCIA DO BRASIL

Legenda: Obra "Independência ou Morte" do artista brasileiro Pedro Américo é considerada a representação mais consagrada e difundida do fato histórico Foto: reprodução

Há 199 anos, o regente do trono português no Brasil, Pedro de Alcântara, declarou às margens do Rio Ipiranga, em São Paulo, em 7 de setembro de 1822, que o país deixava o papel de colônia para se consolidar como uma monarquia — forma de governo em que o chefe de Estado tem o título de rei/imperador ou seus equivalentes — independente de Portugal. As informações são do Brasil Escola.

"É tempo! Independência ou Morte! Estamos separados de Portugal!", teria gritado o nobre, que se tornou o primeiro imperador do Brasil. Atualmente, os historiadores não têm evidências que comprovem que tenha acontecido a fala às margens do fluvial.

No entanto, o fato ocorrido na data apenas deu início ao processo de separação do país de Portugal, que não foi pacífico. Uma guerra de independência foi travada e nos meses seguintes acontecimentos importantes, como a aclamação de D. Pedro I como imperador, em 12 de outubro, e a coroação em 1º de dezembro, contribuíram para o desligamento.

Além da insatisfação do país europeu com o fato, algumas regiões do Brasil também foram contrárias ao império brasileiro. Pará, Bahia, Maranhão e Cisplatina — atual Uruguai — eram os principais centros de resistências. Embates entre forças nacionais e as resistências se arrastaram até 1824.

A monarquia do país foi uma das três implantadas nas Américas, junto a haitiana e mexicana. Como indenização aos portugueses, o Brasil teve que pagar 2 milhões de libras, e, como consequência, acabou contraindo uma dívida.

O QUE FUNCIONA NESTA TERÇA-FEIRA (7)

SUPERMERCADOS

A orientação da Associação Cearense de Supermercados (Acesu) é de que os supermercados funcionem normalmente na data.

LOJAS E COMÉRCIO

A abertura de lojas nesta terça é permita pelo Sindilojas, que determinou que o empresário que optar por funcionar siga o do Termo Aditivo à Convenção Coletiva de Trabalho. Pelo atual decreto estadual, o comércio de rua pode abrir das 8h às 22h.

O Centro Fashion Fortaleza funcionará normalmente, das 9h às 19h.

SHOPPINGS

No Shopping Iguatemi lojas, quiosques e praça de alimentação operam, além das Lojas Americanas, das 10h às 22h neste 7 de setembro. Já o hipermercado Extra funciona é entre às 7h e 23h. A Clínica Cldo das 8h às 20h, enquanto a loja Cobasi opera das 9h às 21n. A lotérica também abre no dia, das 10h às 18h.

As unidades do Detran, da Polícia Federal e do Laboratório Emílio Ribas localizadas no shopping ficam fechadas na data.

Os shoppings RioMar Fortaleza e RioMar Kennedy funcionarão normalmente na data. As lojas e os quiosques abrem das 10h às 22h. Exceção para órgãos públicos, banco e algumas clínicas de saúde, que fecham.

A R2 Academia da unidade que fica no bairro Papicu, na Capital, funciona das 8h às 16h. Já a Clínica SIM das 7h às 12h.

No RioMar Kennedy, a Academia Smart Fit opera das 8h Às 14h, enquanto a Wastern Unio das 10h às 21h. A Clínica SIM do centro comercial abre às 7h e segue até 14h. A agência lotérica funciona entre às 9h e 22h.

Também é possível acessar as plataformas de vendas online do centro comercial, seja a filial Fortaleza ou a Kennedy têm atendimento das 10h às 21h.

Neste feriado o shopping Aldeota também abre normalmente, com lojas, quiosques e praça de alimentação funcionando entre às 10h e 20h.

As lojas, os quiosques e a praça de alimentação do Shopping Del Paseo funciona das 10h às 22h. O Mercadinho São Luiz abre às 7h e segue até às 22h. O Parks e Games opera das 12h às 22h.

O Shopping Benfica também opera normalmente na data, com lojas, quiosques e praça de alimentação abertas entre 10h e 22h. A unidade do Mercadinho São Luiz do centro comercial abre mais cedo, às 7h e segue até às 21h, o Clubinho Pet também funciona em um horário diferente, das 9h às 21h. A Casa do Cidadão abre das 8h às 17h.

As agências bancárias da Caixa Econômica Federal e Santander; a lotérica; as clínicas LIV e Prevtop e a AMC estarão fechadas, assim como o laboratório Clementino Fraga.

As lojas, os quiosques e a praça de alimentação do Grand Shopping funcionam a partir das 10h e seguem até às 22h.

A reportagem entrou em contato com outros estabelecimentos cearenses do setor e aguarda resposta.

RESTAURANTES

Conforme o Sindicato dos Bares e Restaurantes do Ceará (Sindrest-CE), a orientação é abrir na data, considerado um feriado importante com alto número de vendas no setor.

O atual decreto de isolamento determina que os estabelecimentos de alimentação fora do lar têm permissão para funcionar das 9h às 0h, exceto para aqueles estabelecimentos situados em shoppings, que funcionarão a partir de 10h. É possível operar com até 50% de capacidade de atendimento, distribuída em até seis pessoas por mesa.

BANCOS

A comemoração do Dia de Independência do Brasil está inserida no calendário de feriados das instituições bancárias, segundo o Sindicato dos Bancários do Ceará, logo as instituições financeiras do Estado não funcionam nesta terça-feira.

LOTÉRICAS

A data é ponto facultativo para as lotéricas cearenses, conforme o Sindicato das Empresas Lotéricas e Similares no Estado do Ceará (Sindiloce). Ou seja, cabe a cada unidade decidir se abrir ou não.

As agências que decidirem operar na data, devem comunicar a população previamente, conforme o presidente do sindicato, Custódio Albano.

POSTOS DE COMBUSTÍVEIS

Os estabelecimentos funcionam normalmente, conforme o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado do Ceará (Sindipostos).

FARMÁCIAS

O feriado é ponto facultativo para farmácias e drogarias, segundo o Sindicato do Comércio Varejista dos Produtos Farmacêuticos do Estado do Ceará (Sincofarma-CE).

ENEL

A Enel Distribuição Ceará informou que montou um esquema de atendimento para o feriado. A companhia mantém equipes trabalhando normalmente durante a data. Operadores de sistemas e subestações, eletricistas, técnicos e engenheiros trabalham para garantir o fornecimento de energia em todo o Ceará.

Na área de atendimento ao cliente, a Central de Relacionamento funcionará 24h por dia, por meio do telefone 0800.285.0196, oferecendo todos os serviços da companhia.

Todas as lojas de atendimento estarão fechadas na quinta-feira (8). Nas cidades de Fortaleza, Barbalha, Canindé, Caucaia, Crato, Iguatu, Itapipoca, Juazeiro do Norte, Limoeiro do Norte, Maracanaú, Quixadá, Sobral e Tianguá, o atendimento é feito por meio do agendamento no site www.enel.com.br ou na própria loja.

Os clientes também podem entrar em contato através do aplicativo Enel Ceará (disponível para Android e iOS) e do WhatsApp, enviando um “Olá” para o número (21) 99601-9608.

CAGECE

A Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) opera em regime de plantão para atendimento e manutenção das redes de água e esgoto em Fortaleza e no interior do Estado. As lojas e núcleos de atendimento da companhia estarão fechadas durante o feriado. Os atendimentos nestes locais serão retomados normalmente na quarta-feira (8).

A empresa orienta os clientes que necessitarem de atendimento durante o feriado entrem em contato pelos canais de atendimento disponíveis, como a Central de Atendimento (0800 275 0195), o aplicativo Cagece App (disponível para Android e iOS) ou por meio da Gesse, a assistente virtual da companhia, que atende através do endereço virtual da distribuidora.