Estátua de Padre Cícero desmorona em Maracanaú

A estátua de Padre Cícero, no bairro Jereissati II, em Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza, desmoronou na manhã desta segunda-feira (29). No entanto, a Secretaria de Infraestrutura, Mobilidade e Desenvolvimento Urbano informou que não houve feridos ou danos a transeuntes.

Em nota, a Pasta esclareceu ainda que solicitou à Defesa Civil do município um laudo técnico para avaliar a condição estrutural das imagens, incluindo a de Monsenhor de Sá Barreto.

O órgão já emitiu o documento e recomendou a demolição das duas estátuas. "A Prefeitura imediatamente isolou a área e iniciou o processo de contratação de empresa especializada para execução do serviço".

Equipes de limpeza estão no local realizando a retirada dos destroços.

Máscara

Em abril do ano passado, quando Maracanaú era o terceiro município da RMF mais afetado pela Covid-19, a escultura de Padre Cícero foi vestida com uma máscara de proteção para incentivar a população a seguir as medidas de prevenção ao novo coronavírus.

Atualmente, segundo dados do IntegraSUS atualizados às 9h15, a cidade se mantém na mesma posição em relação à situação epidemiológica. Com 13.082 casos, 406 óbitos e taxa de letalidade de 2,9, está atrás apenas de Fortaleza e Caucaia.