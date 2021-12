Escola estimula valores e espiritualidade na formação dos estudantes

Qual a sociedade que queremos construir? Qual a pessoa que desejamos formar? Essas questões estão sempre presentes nos propósitos do Colégio Santa Cecília. E é olhando para si, convivendo com o outro e experienciando e cuidando da natureza que essas buscas vão encontrando suas respostas.



O engajamento dos estudantes nos mais variados projetos abraçados e coordenados pela Pastoral do Colégio, que acontecem em todas as faixas etárias, contribui para a sua realização e a realização do outro. Os alunos experimentam a reflexão, a vivência e o fazer que desenvolve continuamente o percurso da internalização dos valores que os acompanharão por toda a vida.



De acordo com a Irmã Marinilda Santos, coordenadora da Pastoral da Escola, o objetivo do Setor é criar um espaço evangelizador, que desenvolva nos alunos aspectos de liderança e protagonismo. “Nossas crianças e jovens preparam conosco os projetos que irão vivenciar”.



Faz parte da caminhada dos estudantes do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano), Ensino Médio e sempre alunos o desenvolvimento do protagonismo juvenil, no convite à monitoria dos encontros de Evangelização, de projetos sociais e inserção na Igreja, grupo de jovens e outras atividades.



As atividades de formação são diversificadas nas suas propostas, anunciando a Palavra de Deus com ludicidade e dinamismo. Os projetos de evangelização Máscara, 24 Horas, Ágape, Fórmula 1, Sinfonia, Fermentinho, Olaria e tantos outros que estão no calendário das atividades complementares da Escola são muito esperados pelos estudantes e têm uma grande adesão. O envolvimento e a mudança que promovem em cada um deles são perceptíveis, possibilitando uma maior socialização, expressão, desenvolvimento e amadurecimento de seus valores humanos e cristãos.



A coordenadora Ir. Marinilda também reforça o papel das famílias, que são envolvidas nessas atividades, de forma que também estão incluídas nesse processo evangelizador.



Além das monitorias nos projetos de Pastoral da Escola, os sempre alunos, como são conhecidos os estudantes que já concluíram sua formação acadêmica no Santa Cecília, compreendem que precisam continuar o processo de maturidade da sua fé. Um dos projetos de formação continuada é o Encontro Jovem Damas (EJD).



Um belo momento que acontece semanalmente é o “Só Por Hoje” (SPH), no qual estudantes, educadores, sempre alunos participam de adoração ao Santíssimo Sacramento na capela da Escola no horário de intervalo do recreio. “Esses momentos que envolvem a comunidade educativa e, em especial, os jovens proporcionam uma pausa para um encontro com Jesus Cristo. Tempo de escuta e de diálogo interno que contrasta com o barulho e a correria a que todos estamos submetidos diariamente”, comenta Bonifácio Vieira, professor de Ensino Religioso do Ensino Médio.

Legenda: Alunos são convidados a participar da Primeira Comunhão e Crisma. Foto: Divulgação

Ensino Religioso, Primeira Comunhão e Crisma

No Colégio Santa Cecília, o Ensino Religioso é um componente curricular importante para que o aluno tenha contato com o universo religioso e, assim, desenvolva a sua espiritualidade.



“Tanto o aluno do 5º ano do Ensino Fundamental quanto o do 2º ano do Ensino Médio são convidados a participar da catequese, missão recebida da Igreja e que acontece como projeto extracurricular: Primeira Comunhão e Crisma, respectivamente. Os participantes aprofundam a vivência da fé e seus conhecimentos sobre a Palavra de Deus, a Doutrina e o Magistério da Igreja. É uma escolha livre dos estudantes e tem boa participação”, informa Andréa Martins, coordenadora de Projetos e Catequese de Primeira Comunhão.

Contato com diferentes realidades

“A Escola se dedica à formação integral dos jovens, a fim de que alcancem a sua realização pessoal, sejam pessoas felizes, encantadas com a vida e profissionais comprometidos, solidários, mais humanos e cristãos”, explica Bonifácio Vieira.



“Nesse desenvolvimento da sensibilidade social e empatia com o próximo, as crianças e jovens experimentam visita a orfanatos, casas de idosos e a outras escolas, orientando a uma práxis dos valores cristãos. São pequenos gestos concretos que permitem compartilhar alegrias, escuta e aprendizado mútuo. É o colocar-se ao lado e envolver-se com o outro nas suas realidades”, pontua Andréa Martins.

