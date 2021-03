Entenda como funciona o congelamento de óvulos, quanto custa e quem pode fazer

Com a disseminação da Covid-19 e as preocupações em torno dos possíveis riscos de uma gravidez na pandemia, muitas pessoas têm buscado alternativas para a preservação da fertilidade ao longo dos anos. O congelamento de óvulos é uma das opções para as mulheres que desejam postegar o momento da gravidez, seja por razões pessoais ou por indicações médicas em torno da saúde feminina.

O Diário do Nordeste conversou com os médicos especialistas em reprodução assistida Fábio Eugênio e Daniel Diógenes para conhecer melhor sobre o congelamento de óvulos e também sobre as recomendações necessárias para as mulheres que desejam realizar a técnica de preservação.

Como funciona

Segundo Daniel Diógenes, especialista em medicina reprodutiva pela Universidade de São Paulo (USP), “o congelamento de óvulos funciona a partir do início do ciclo menstrual da mulher, durante os três primeiros dias, onde ela usará medicações hormonais com o objetivo de fazer crescer e amadurecer o maior número possível de óvulos naquele mês”. Quanto mais óvulos congelados, melhor o resultado do processo.

O procedimento de coleta em si é rápido, durando em média de 15 a 20 minutos. Fábio Eugênio, mestre em tocoginecologia pela Universidade Federal do Ceará (UFC), detalha que “a paciente recebe uma sedação anestésica e depois inserimos uma agulha por trás do colo do útero, através do ultrassom transvaginal, chegando até o ovário e aspirando os óvulos maduros”.

“Os óvulos aspirados são imediatamente colocados em meio de cultura, selecionados e congelados através de uma técnica de vitrificação - técnica padrão a nível mundial para o congelamento de óvulos -, preservando a qualidade deles independentemente do tempo de armazenamento”, continua. Os congelamentos são realizados em nitrogênio líquido a aproximadamente -200 ºC.

Legenda: Os óvulos aspirados são imediatamente colocados em meio de cultura, selecionados e congelados através de uma técnica de vitrificação Foto: Shutterstock

Quem pode realizar

De acordo com os especialistas, qualquer mulher está apta a realizar o procedimento desde que esteja saudável e em idade fértil. A recomendação é de que o congelamento seja realizado dos 25 aos 35 anos de idade da paciente.

“A mulher pode fazer o congelamento após os 35 ou 40 anos, mas terá uma qualidade menor nos óvulos dela. Quanto maior a idade, menor também a quantidade de óvulos que se consegue num processo como esse. Por isso que o impacto da idade é tão importante na fertilidade feminina”, relata Daniel Diógenes.

Legenda: Os óvulos podem ficar guardados durante o tempo que for necessário Foto: Shutterstock

Valor do procedimento

A técnica de preservação custa em média de R$ 8 mil a R$ 15 mil, a depender da reserva de óvulos e da idade da mulher, o que influencia diretamente nas medicações que vão ser utilizadas durante o procedimento. Segundo Diógenes, “a recomendação dos especialistas é que, no Brasil, a gente indique que esse procedimento seja feito no máximo até os 50 anos por uma questão de saúde, mas não existe uma limitação de idade”.

Os óvulos podem, ainda, ficar guardados durante o tempo que for necessário “desde que a técnica de vitrificação seja utilizada de maneira adequada.e a estocagem seja realizada corretamente”, pontua o mestre em tocoginecologia Dr. Fábio Eugênio.