Em seis dias, Ceará confirma mais de 580 óbitos e chega a 15.650 vidas perdidas para a Covid-19

O Ceará perdeu 15.650 vidas para a Covid-19 desde o início da pandemia, de acordo com a plataforma IntegraSUS, atualizada às 11h46 desta terça-feira (13) pela Secretaria da Saúde do Estado (Sesa). Em 24 horas, seis pessoas morreram.

Outros 925 óbitos suspeitos são investigados. Somente de ontem para hoje, foram 117 confirmações, saindo de 15.533 para 15.650 mortes pelo novo coronavírus. A taxa de letalidade da doença está em 2,6%.

Desde o último dia 8, quando o Estado atingiu a triste marca de 15.066 óbitos, já foram incluídas 584 mortes ao sistema em menos de uma semana. São 97,3 óbitos por dia.

Onde ocorreram mortes por Covid-19 nas últimas 24h no Ceará:

Antonina do Norte (2)

Maracanaú (1)

Mauriti (1)

Morada Nova (1)

Palhano (1)

Regiões

Fortaleza registrou o maior número de óbitos desde o início da pandemia, totalizando 6.747. Em seguida, aparecem Caucaia (632), Sobral (504), Maracanaú (494) e Juazeiro do Norte (401).

Casos

O número de pessoas infectadas pelo novo coronavírus chega a 597.518, no Estado. Ao todo, foram notificados 1.699.553 casos suspeitos e 87.297 ainda estão em investigação.

Também é na Capital onde se concentra o maior quantitativo de casos confirmados da doença (182.760). Depois, Sobral (19.866), Juazeiro do Norte (19.808) e Caucaia (17.193).

Internações

Neste segundo dia de flexibilização do isolamento social, 96,32% das Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) para pacientes adultos com Covid-19 estão ocupadas, no Ceará.

As UTIs infantil e neonatal estão com 69.01 % e 69.77% de ocupação, respectivamente, segundo o IntegraSUS. Já as enfermarias para adultos estão com 83.21%.

Nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), 494 pessoas com o novo coronavírus são atendidas, 209 estão em máscara de reservatório e 80 em ventilação mecânica.

Estão à espera de leitos 1.021 pacientes. Destes, 578 para UTIs e 443 para enfermarias.

Vacinação

VACINÔMETRO NO CEARÁ | COVID-19

Desde o último dia 19 de janeiro, quando a vacinação contra a Covid-19 começou no Ceará, 1.075.557 pessoas foram vacinadas, de acordo com o Vacinômetro, atualizado às 17 desta segunda-feira (12) pela Sesa.

Destes, 343.232 já tomaram a segunda dose do imunizante. Ao todo, 1.418.809 doses foram aplicadas.

