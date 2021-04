Cufa distribui 75 cestas básicas produzidas pelo MST para moradores da periferia de Fortaleza

Moradores da periferia de Fortaleza, dos bairros Barroso 2, Pantanal e Quadras, receberam da Central Única das Favelas (Cufa) cestas básicas produzidas majoritariamente com alimentos do Movimento Sem Terra (MST), neste domingo (18). Ao total, 75 famílias foram beneficiadas com os produtos financiados pelo Greenpeace Brasil.

De acordo com a Cufa, o foco das doações são as mães solo, com filhos pequenos e que muitas vezes também cuidam dos idosos da família. A campanha seguirá para outros estados, entre eles Alagoas, Rondônia, Pará, Piauí e Paraíba.

As cestas básicas distribuídas contém produtos como arroz, feijão de corda, farinha branca, goma, batata doce, flocão para cuscuz, café popular, carne de porco, óleo, açúcar mascavo, alho temperado, sal temperado, macaxeira in natura.

Legenda: Representantes da Cufa distribuíram as cestas básicas que foram produzidas pelo MST Foto: Divulgação/Cufa

Rede de proteção social

O presidente nacional da Cufa, Preto Zezé, explica que, baseado na pesquisa do Data Favela, que o número de mulheres que são mães chega a 5 milhões.

"Nós sabemos que essas mães são as chefes de seus lares e que, nessa pandemia, são o grupo mais vulnerável", informa, acrescentando a importância da rede de proteção social criada por Cufa, MST e Greenpeace Brasil para ajudar as pessoas que mais necessitam.