Confira imagens da vacinação em Fortaleza neste domingo

O domingo de Páscoa foi dedicado à vacinação de pessoas do grupo prioritário que perderam a aplicação da vacina contra a Covid-19 na data original, tanto da primeira quanto da segunda dose. A vacinação dos faltosos ocorre em formato drive-thru no estacionamento da Arena Castelão e no Centro de Eventos, de 9h às 17h deste domingo (4). Veja imagens abaixo.

Podem comparecer idosos da primeira fase (75 anos ou mais) e da segunda fase (62 a 74 anos) que não conseguiram ir nos dias marcados previamente.

Por se tratar de uma “repescagem”, a Prefeitura de Fortaleza não divulgou a lista nominal diária de agendados para receber a vacina, como vem fazendo.

Legenda: Vacinação no Centro de Eventos em Fortaleza Foto: Kid Junior

Legenda: Vacinação drive-thru em Fortaleza Foto: Kid Junior

Legenda: Vacinação em Fortaleza Foto: Kid Junior

SERVIÇO

SEGUNDA CHANCE PARA OS IDOSOS QUE PERDERAM A DATA DO AGENDAMENTO

Locais: Arena Castelão e Centro de Eventos

Horário: 9h às 17h

Quem poderá se vacinar:

Idosos da primeira fase (a partir de 75 anos) ou da segunda fase (62 a 74 anos) que perderam o agendamento para primeira dose

Idosos que perderam agendamento da segunda dose (Coronavac) ou que, no cartão de vacinação, tenham a segunda dose agendada para este domingo (4/4)