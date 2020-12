Confira 12 dicas de prevenção na hora de usar fogos de artifício

Na tentativa de evitar a ocorrência de acidentes caseiros como queimaduras, incêndios e pânico provocados pela utilização de fogos de artifício por pessoas inabilitadas, o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) orienta a população a fazer uso do artefato com segurança.

Com a suspensão de eventos de virada de ano por conta da pandemia da Covid-19, o Governo do Ceará publicou um decreto especial para as festas de fim de ano, proibindo aglomerações durante o Réveillon. Na capital, por exemplo, uma medida foi impedir a tradicional queima de fogos no Aterro da Praia de Iracema.

Dessa forma, é possível que as famílias utilizem os fogos de artifício em seus diversos tipos e modelos. Confira as dicas do Corpo de bombeiros:

1 – Somente adquira fogos de artifícios em locais devidamente autorizados pelo Corpo de Bombeiros, pois estão liberados para comercialização dos respectivos produtos e sempre confira o certificado de garantia;

2 – Leia atentamente o rótulo de segurança e data de validade dos artefatos no momento da compra e durante sua utilização;

3 – Mantenha caixas de fósforos e/ou isqueiros em locais fora do alcance das crianças;

4 – Nunca solte fogos em ambientes fechados, e quando o fizer em ambientes abertos, atente para sua segurança e a dos outros. Obedeça rigorosamente as instruções da embalagem;

5 – Ingestão de bebida alcoólica e fogos não combinam;

6 – Para a queima de rojões utilize um suporte adequado e o mantenha fora do alinhamento do seu corpo, bem como sua projeção inclinada para uma área segura;

7 – Cuidado com o efeito retardado. Os fogos podem falhar temporariamente; se isso ocorrer considere o artefato ativo;

8 – Não acenda bombas na mão, utilize uma base segura e o acenda com segurança;

9 – Não coloque o artefato em bolsos;

10 – Evite soltar fogos próximos a rede de energia elétrica, a hospitais e a locais de concentração de público;

11 – Em caso de queimaduras, procure aliviar a dor imergindo a parte afetada em água potável e se necessário procure imediatamente auxílio médico. Caso precise, entre em contato no 193. A ligação é gratuita;

12 - Em decorrência do barulho dos fogos, animais podem sentir estresse e ansiedade. Neste caso, o uso de sedativos resolve, ou podem culminar em danos físicos e até morte.

Shows pirotécnicos só devem ser realizados por profissionais habilitados, os “Blasters”, técnicos na área e com formação para atuar com os materiais. Casas de fogos credenciadas pelo Corpo de Bombeiros têm técnicos habilitados para realizar e orientar o uso do material.

Materiais de origem duvidosa, vendidos em semáforos constituem um risco, por não haver controle de fabricação, transporte e guarda desses artefatos. O Estatuto da Criança e do Adolescente proíbe a venda de fogos para crianças ou adolescentes, exceto aqueles que sejam incapazes de provocar qualquer dano físico em caso de utilização indevida.

