Com chuvas neste sábado, semana é marcada por precipitações todos os dias no Ceará

Depois de uma semana com vários dias de chuva, várias regiões do Ceará amanheceram com precipitações na manhã deste sábado. Segundo dados da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), foram registradas chuvas em 53 dos 68 postos informados, e em 41 dos 51 municípios checados pela instituição.

Apesar de iniciar o dia com uma temperatura mais amena, de 26 °C, Fortaleza registrou apenas 2,4 milímetros de chuva no posto de Messejana. O destaque principal acabou ficando para o município de Icapuí, onde foram observados 110 mm.

A Funceme ainda indicou chuvas consideráveis em Beberibe (posto Paripueira), com 70,4 mm; Iguatu (posto Iguatu), com 33 mm; Aracati (posto Mata Fresca), 30 mm; Beberibe (posto lagoa Funda), 30 mm; e Morada Nova (posto Aruaru), 29 mm, até as 9h50 deste sábado (8)

Os principais registros ainda incluem chuvas nos municípios de Meruoca, Ibiapina, Coreaú e Jucás.

Registros semanais

Durante a semana, a Funceme também apontou chuvas em todas as regiões do Estado, com destaque para última sexta-feira (7).

Foram apontados chuvas em 209 dos 243 postos informados, o que representa chuvas em 115 dos 129 municípios informados.

Os destaques de sexta ficaram para os postos Maracanaú e novo Maracanaú, com 118 mm e 116,2 mm. O ranking ainda inclui chuvas de 115 mm no posto Itaitinga, 105 mm no posto Maranguape, e 105 mm no posto Pindoretama.

Segundo a Funceme houve registros concentrados no litoral da Região Metropolitana de Fortaleza.

Meio de semana

Outro dia com muitas precipitações foi a quarta-feira (5), quando foram registradas chuvas em 317 dos 421 postos informados, além de chuvas em 157 dos 178 municípios informados.

De acordo com a Funceme, os destaques de quarta-feira ficaram para Cascavel (posto Cristais), com 100,2 mm; Pacajus (postos Pacajus), 86 mm; Missão Velha (posto Jamacaru) 81,2 mm; e Alto Santo (posto Açude Riacho da Serra), 81 mm.