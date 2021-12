Ciclofaixa de lazer terá passeio com Papai Noel, coral natalino e entrega de brindes; veja percursos

A Ciclofaixa de Lazer deste domingo (19) terá passeio com o Papai Noel, contação de histórias e oficinas de pinturas, além de distribuição de mudas e de brindes. Dentre eles, gorros natalinos e plaquinhas que incentivam o respeito aos ciclistas e lanternas LED.



Onde: Praça da Imprensa, no bairro Dionísio Torres

Quando: domingo, 19 de dezembro, das 6 às 12 horas

Além das três rotas disponíveis neste horário, o evento terá uma série de atividades e serviços para crianças, pais e responsáveis. com uma série de ações, na Praça da Imprensa. No local, um Papai Noel ciclista dará início à programação para toda a família.

Às 8h , o bom velhinho vai conduzir os presentes para um passeio ciclístico que terá um percurso de 3 km pela Avenida Desembargador Moreira até a Praça Portugal, com retorno à Praça da Imprensa. Brindes, atividades e apresentação de coral Na volta, haverá contação de histórias e oficinas de pinturas, além de distribuição de mudas e de brindes, como gorros natalinos, plaquinhas que incentivam o respeito aos ciclistas e lanternas LED. Um dos pontos mais altos da ação será a apresentação do Coral de Luz, da Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL), com 25 crianças. Também haverá arrecadação de brinquedos.

Rota Oeste



A rota oeste vai ligar a Praça Jonas Freitas, conhecida como Praça dos Animais ou Praça do North Shopping, no bairro São Gerardo, ao Passeio Público.



O circuito passará pela Rua Braz de Francesco, Av. Bezerra de Menezes, Rua Justiniano de Serpa, Av. Domingos Olímpio, Rua Carlos Vasconcelos, seguindo para a Av. Beira-Mar (ciclovia paisagística), onde se conectará com a rota leste, em direção ao Passeio Público.

Rota Sul



A rota sul vai ligar a Praça da Igreja Nossa Senhora Aparecida, no bairro Montese, ao Passeio Público.



O percurso partirá da Av. Professor Gomes de Matos, Rua Jorge Dumar, Av. Eduardo Girão, Av. dos Expedicionários, Rua Barão do Rio Branco, Av. Domingos Olímpio, onde se conectará com a rota oeste, em direção a Av. Beira-Mar (ciclovia paisagística), pela Rua Carlos Vasconcelos.



A partir da Av. Beira-Mar (ciclovia paisagística), se conectará com a rota leste, seguindo para o Passeio Público.



